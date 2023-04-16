Декларація про доходи: як мають сплачувати українські біженці

За незадекларовані доходи можна легко отримати 2 млн грн штрафу та більше

До 1 травня кожного року обов’язок громадянина України подати до Державної податкової служби (ДПС) річну декларацію про майновий стан і доходи за попередній рік. Податківці очікують, що цьогоріч кількість декларацій фізичних осіб має значно збільшитись у 2023 році у порівнянні з попередніми роками. А от за незадекларовані доходи можна легко отримати 2 млн грн штрафу та більше.

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Як розповідає професор, експерт Growford Institute Костянтин Швабій, до 2022 року в середньому щороку таких декларацій подавалось 600-700 тис, які у більшості випадків стосувались: державних службовців; фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність; доходів, з яких податок не сплачено; перерахунку податкового зобов’язання у зв’язку з отриманням права на податкову знижку тощо.

За результатами деклараційної кампанії для кожної окремої особи здійснювався перерахунок, а державний бюджет отримував додатково декілька мільярдів гривень. Наприклад, за 2021 рік – 2,5 млрд грн, за 2020-й – 2,2 млрд грн.

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Біженці мають платити

Декларування безпосередньо стосується і українських біженців. Оскільки внаслідок війни з України лише до Євросоюзу виїхало близько 7,9 мільйона осіб, в основному жінки з неповнолітніми дітьми, то ці зовнішньо переміщені особи (ЗПО) і вони мають подати до ДПС декларації.

Так, 1 травня 2023 українці повинні подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, отримані за кордоном, та сплатити з них 19,5% податків (окрім фіндопомоги). Цю суму можна зменшити на суму податків, сплачених за кордоном, але 1,5% сплачується у будь-якому разі.

Костянтин Швабій пояснює, що згідно п. 27 підрозділу 1 розділу XX ПКУ допомога з бюджетів країн, що прихистили українців, за 2022 і 2023 роки не оподатковується. Проте громадяни повинні задекларувати такі кошти та подати декларацію, що можна зробити через електронний кабінет платника податку.

Примітно і те, щоб сплачені податки було зараховано, потрібно отримати довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування, і легалізувати її у відповідній закордонній дипломатичній установі України країни, де отримувався такий дохід.. А от якщо цього всього не зробити, обіцяють оштрафувати на немаленьку суму.

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Скільки треба сплатити?

Все залежить від моделі, точніше їх розбіжностей, між податком на доходи фізичних осіб і персональним прибутковим податком у країні перебування, а також від наявності вищезгаданих нюансів в угодах про уникнення подвійного оподаткування між Україною та країною перебування ЗПО. Критерії визначення податковим резидентом якої країни є особа простою мовою описані тут.

Експерт Growford Institute зазанчає, що цілком реально змінити податкове резидентство і не подавати декларацію в Україні, це вибір людини. Але тоді доходами, що підлягають оподаткуванню, можуть зацікавитись податкові органи тих країн, де ви перебуваєте (Німеччина, Польща, Чехія, Франція і т.п). А вони, на відміну від ДПС, м’яко говорячи, панькатись не будуть.