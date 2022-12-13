Трансформатори та LED-лампи. Зеленський виступив на конференції з невідкладної допомоги Україні (відео)

Глава держави закликав Євросоюз направити спеціальні місії на обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський виступив на Міжнародній конференції «Солідарність з українським народом», яка організована спільно Францією та Україною. Про це глава держави повідомив в Telegram.

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«Сказав про конкретні речі, які потрібно узгодити і які не тільки допоможуть Україні вистояти зимою, а ще й максимально наочно доведуть будь-яким антидемократичним і антиєвропейським силам, і в першу чергу – Росії, що Європа навчилась не допускати катастрофи і захищати своїх людей», – йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україна потребує кількох категорій обладнання: це трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.

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«Друге. Як мінімум до завершення цього опалювального сезону в Україні ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми», – додав президент.

Крім того, глава української держави закликав Євросоюз направити спеціальні місії на обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України і від яких прямо залежить стабільність усього нашого регіону.

«Четверте. Ми потребуємо підтримки для закупівлі близько двох мільярдів кубометрів газу. Пʼяте. Іншим практичним результатом цієї конференції могла би стати домовленість про фінансування проекту із закупівлі LED-ламп для України», – зазначає Зеленський.

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І наостанок президент наголосив, що Україні потрібен спеціальний постійний механізм координації зусиль – Паризький механізм. Який дозволить давати вчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору.

Нагадаємо, у роботі конференції бере участь українська урядова делегація на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, який теж виступить перед учасниками зібрання. Її мета – об’єднати партнерів, донорів, багатосторонні інституції та неурядові організації, щоб надати українському народу невідкладну підтримку з настанням зими.