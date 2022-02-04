Стрілянина в Дніпрі: винуватець відмовився від свідчень

Справою Рябчука, який розстріляв товаришів, зайнявся платний адвокат

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який влаштував стрілянину в Дніпрі, відмовився від своїх свідчень. Про це повідомив колишній нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram.

«Офіційно відмовляюся від усіх показань та висловлювань, зроблених мною раніше – як таких, які були дані із застосуванням засобів психологічного тиску та у стані сильного душевного хвилювання», – йдеться у тексті листа, опублікованому Мосійчуком.

Екснардеп уточнив, що Рябчуку, який розстріляв товаришів по службі вдалося залучити до справи «адвоката з поза системи».

Кошти на це, за словами Мосійчука, зібрали «завдяки підтримці громадськості».

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Як відомо, командувач Нацгвардії подав у відставку через розстріл у Дніпрі. Міністр внутрішніх справ назвав це рішення вчинком справжнього офіцера та пообіцяв передати рапорт президенту.

Читайте також:



