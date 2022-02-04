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    У Франківську масажист знімав секс із клієнтками і викладав у мережу

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    Жінки погоджувалися на інтим та знімання, але не знали про розповсюдження - У Франківську масажист знімав секс із клієнтками і викладав у мережу

    Жінки погоджувалися на інтим та знімання, але не знали про розповсюдження

    фото: Нацполіція

    Інтимні розваги відбувалися за спільної згоди, а от оприлюднення відео – без відома жінок

    В Івано-Франківську 27-річний чоловік надавав послуги масажу, під час якого займався сексом з клієнтками та знімав процес на відео. Кадри масажист публікував на порнографічному сайті та отримував з цього прибуток.Однак його «подруги» про останнє поінформовані не були.

    Як повідомляє поліція Івано-Франківської області у Facebook, прикарпатця затримали у його квартирі. Правоохоронці провели розшук та вилучили речові докази, які вказують на протиправну діяльність.

    Вказується, що масажист орендував квартири, де робив жінкам масаж. Особам, з якими у нього зав’язувалися близькі стосунки, він пропонував інтим та знімав усе на відео. До слова, жінки були поінформовані про знімання і самі на це погоджувалися, однак не знали, що ці відео будуть розповсюджуватися у мережі – 27-річний франківець публікував їх на платному порнографічному сайті.

    Свої дії чоловік пояснив тим, що мав фінансові проблеми й викладав відео на платний сайт з метою отримати прибуток. Правоохоронці зазначають, що дізналися про протиправну діяльність під час моніторингу мережі.

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    Жінки погоджувалися на інтим та знімання, але не знали про розповсюдження. фото: Нацполіція
    Жінки погоджувалися на інтим та знімання, але не знали про розповсюдження. фото: Нацполіція

    Фігуранту справи за розповсюдження порнографічного контенту загрожує п’ять років обмеження або позбавлення волі за ч. 2, 3 ст. 301 Кримінального кодексу України.

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    Теги: Івано-Франківськ поліція чоловік послуги інтим розшук
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    У Франківську масажист знімав секс із клієнтками і викладав у мережу