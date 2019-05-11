Окружний адмінсуд Києва відмовився розглядати позов щодо закону про мову



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У позові йшлося про заборону підписувати та публікувати Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову щодо заборони підписувати та публікувати Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це повідомляється в суботу на сайті суду.

Причина відмови — заява необґрунтована та не має підстав, аби її задовольнити.

«Суд вважає, що заявником не було доведено очевидної протиправності дій спікера парламенту у зв’язку ненаданням жодного доказу на підтвердження такої обставини», — ідеться в повідомленні.

Також заява не мала пояснення, у який спосіб вона стосується мети роботи організації ГО «Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної».

У суді додали, що деякі народні депутати ініціювали процедуру скасування рішення парламенту.

Як повідомлялося, мати колишнього депутата Верховної Ради Ірини Бережної (Партія регіонів) Олена просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити голові Верховної Ради Андрію Парубію підписувати закон про функціонування української мови.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко закликав Зеленського виступити на захист державної мови.