Окупанти продають гуманітарку в магазинах Маріуполя

Люди в очікуванні на роздачу хліба. Маріуполь. 29 квітня 2022 року

Загарбники продовжують тактику терору проти цивільного населення

У Маріуполі гуманітарна допомога опиняється на полицях магазинів.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«У Маріуполі через зруйновані об'єкти інфраструктури критичні проблеми з електроенергією та водопостачанням. Невдоволення з боку місцевого населення викликають корумповані дії окупаційної влади. Зокрема, частина продуктів харчування, які завозяться так званим гуманітарним вантажем з території РФ, опиняється на полицях місцевих продуктових магазинів», – підкреслив він.

Російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.