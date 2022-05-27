Окупанти продають гуманітарку в магазинах Маріуполя
Загарбники продовжують тактику терору проти цивільного населення
У Маріуполі гуманітарна допомога опиняється на полицях магазинів.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
«У Маріуполі через зруйновані об'єкти інфраструктури критичні проблеми з електроенергією та водопостачанням. Невдоволення з боку місцевого населення викликають корумповані дії окупаційної влади. Зокрема, частина продуктів харчування, які завозяться так званим гуманітарним вантажем з території РФ, опиняється на полицях місцевих продуктових магазинів», – підкреслив він.
Російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.
Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.