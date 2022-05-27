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    Суспільство

    Окупанти продають гуманітарку в магазинах Маріуполя

    Люди в очікуванні на роздачу хліба. Маріуполь. 29 квітня 2022 року - Окупанти продають гуманітарку в магазинах Маріуполя
    Люди в очікуванні на роздачу хліба. Маріуполь. 29 квітня 2022 року
    фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/Scanpix/LETA

    Загарбники продовжують тактику терору проти цивільного населення

    У Маріуполі гуманітарна допомога опиняється на полицях магазинів.

    Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

    «У Маріуполі через зруйновані об'єкти інфраструктури критичні проблеми з електроенергією та водопостачанням. Невдоволення з боку місцевого населення викликають корумповані дії окупаційної влади. Зокрема, частина продуктів харчування, які завозяться так званим гуманітарним вантажем з території РФ, опиняється на полицях місцевих продуктових магазинів», – підкреслив він.

    Російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна гуманітарна допомога Україна харчування окупація #stoprussia
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    Окупанти продають гуманітарку в магазинах Маріуполя