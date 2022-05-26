Маріуполь сьогодні. У місті не лишилось уцілілих будівель (відео)

Очевидці дивуються, як у таких умовах хтось зумів вижити

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Український журналіст Борис Яковенко, виклав відео, де показав вулиці міста, обпалені дерева та зруйновані будинки.

«Тут жодної живої будівлі вже немає! Як тут хтось міг вижити. Це просто неможливо», – дивується чоловік.

Журналіст проїхав проспектом Миру, зазначивши, що вже «ніякого Миру більше немає».

Нагадаємо, росіяни встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.

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