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    Події в Україні

    Рашисти перетворюють Сєвєродонецьк на новий Маріуполь: обстріляли школу, де були 200 людей

    Рашисти перетворюють на руїни міста, які захищаються від загарбників - Рашисти перетворюють Сєвєродонецьк на новий Маріуполь: обстріляли школу, де були 200 людей
    Рашисти перетворюють на руїни міста, які захищаються від загарбників
    фото: Людмила Денісова/Facebook

    У результаті обстрілу троє людей загинули, ще троє отримали поранення

    Окупанти намагаються оточити підконтрольну Україні частину Луганської області, перетворюючи на руїни міста, які захищаються від загарбників. Про це інформує уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    На багатьох напрямках постійно здійснюються ворожі атаки, а населені пункти рашисти обстрілюють з артилерії та систем залпового вогню.

    «Усі свої сили ворог зосередив на штурмі Сєвєродонецька, на околицях якого постійно точаться бої. Місто перетворюють на новий Маріуполь. Учора рашисти цілеспрямовано обстріляли школу, у підвалі якої із початку війни ховалися близько 200 жителів Сєвєродонецька. Троє загинули, ще троє отримали поранення», – інформує Денісова.

    За словами омбудсменки, ворог намагається захопити автошлях Лисичанськ – Бахмут, який називають «дорогою життя». Це заблокує евакуацію цивільних мешканців та постачання гуманітарних вантажів.

    «Вбивства мирного населення, обстріли мирних міст та цивільних об’єктів армією країни-агресора зі зброї, суворо забороненої міжнародним гуманітарним правом є військовими злочинами та злочинами проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду й грубим порушенням норм чотирьох Женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них», – наголошує Денісова.

    Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що на Донбасі ситуація надзвичайно важка. Російські окупанти намагаються наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.

    Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець, у ворога значні втрати.

    Теги: Маріуполь росія окупанти ЗСУ війна Володимир Зеленський Україна Людмила Денісова президент міст місто населення окупація #stoprussia
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    Рашисти перетворюють Сєвєродонецьк на новий Маріуполь: обстріляли школу, де були 200 людей