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    Думки вголос

    Заради чого Росія знищила Маріуполь

    Місто доведеться відбудовувати з нуля - Заради чого Росія знищила Маріуполь
    Місто доведеться відбудовувати з нуля
    фото з відкритих джерел

    РФ завжди грабує захопленні території

    Росія вивозить із Маріуполя кораблями награбований у Ахметова метал. Нарешті стало зрозуміло, заради чого зруйнували напівмільйонне місто та вбили тисячі його мешканців – заради банального мародерства.

    Що б там не брехала російська влада та їх обслуга, якими б найвищими цілями не пояснювали напад на Україну, реальний сенс війни – розграбування захоплених територій. З Маріуполя вивозять крадений метал. Із Херсонської області – агропродукцію. У Крим тягнуться цілі каравани фур, яких так багато, що вони накопичуються на перешийку у великих чергах.

    Все марення про «допомогу Донбасу» та «денацифікацію» – насправді просто брехня для відводу очей. Кожен, хто підтримує російську каральну операцію – виступає саме за ось це розграбування України озвірілою від жадібності та крові російською верхівкою.

    Якщо загалом Росія зазнає через тупу загарбницьку війну лише колосальні збитки, то високопоставлені мародери тепер озолотяться на війні.

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    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас війна напад Україна влада окупація #stoprussia
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    Заради чого Росія знищила Маріуполь