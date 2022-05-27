Заради чого Росія знищила Маріуполь

РФ завжди грабує захопленні території

Росія вивозить із Маріуполя кораблями награбований у Ахметова метал. Нарешті стало зрозуміло, заради чого зруйнували напівмільйонне місто та вбили тисячі його мешканців – заради банального мародерства.

Що б там не брехала російська влада та їх обслуга, якими б найвищими цілями не пояснювали напад на Україну, реальний сенс війни – розграбування захоплених територій. З Маріуполя вивозять крадений метал. Із Херсонської області – агропродукцію. У Крим тягнуться цілі каравани фур, яких так багато, що вони накопичуються на перешийку у великих чергах.

Все марення про «допомогу Донбасу» та «денацифікацію» – насправді просто брехня для відводу очей. Кожен, хто підтримує російську каральну операцію – виступає саме за ось це розграбування України озвірілою від жадібності та крові російською верхівкою.

Якщо загалом Росія зазнає через тупу загарбницьку війну лише колосальні збитки, то високопоставлені мародери тепер озолотяться на війні.

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Джерело: блог Дениса Казанського

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