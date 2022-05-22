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    Події в Україні

    Маріуполь на межі екологічної катастрофи. Трупна отрута може потрапити у водопровід

    Російські загарбники перетворили місто на сміттєзбірник - Маріуполь на межі екологічної катастрофи. Трупна отрута може потрапити у водопровід
    Російські загарбники перетворили місто на сміттєзбірник
    фото: t.me/s/denisovaombudsman

    Після запуску пошкоджених систем водопостачання, вона вийшла на поверхню землі й розмила стихійні поховання

    У Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста. Про це повідомила уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

    «Упродовж майже трьох місяців захоплення та окупації міста жителі ховали вбитих рашистами рідних та сусідів на подвір'ях біля будинків, що знаходяться поряд з комунікаціями водопостачання та водовідведення», – написала Денісова.

    Після запуску пошкоджених систем водопостачання, вона вийшла на поверхню землі й розмила стихійні поховання. Наразі є висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій, мікробактерій туберкульозу й та інших збудників у водопровідну систему, підземні джерела та у річки з морем.

    Водночас вода змішується й зі стоками з каналізацій через що стає неприродною для споживання.

    «Крім того, російські загарбники перетворили місто на сміттєзбірник, оскільки побутове сміття нічим вивезти вже два місяці, його почали викидати поряд з будинками», – додала омбудсмен.

    Частина сміття, яка затоплена водою також призводить до росту бактерій, які пізніше потрапляють до ґрунтових вод, річок та моря.

    «Також, через розірвані ракети та авіабомби, ґрунти, підземні води в місті забруднені хімічними речовинами та важкими металами, що призводить до небезпечного для людини і довкілля накопичення канцерогенного сміття», - відзначає Денісова.

    Нагадаємо, загарбники в окупованому Маріуполі та Маріупольському районі запровадили нову пропускну систему.

    Нагадаємо, російські загарбники влаштували у Маріуполі «автопробіг волонтерів» з червоними прапорами, який завершився екскурсією всередині знищеного ними ж драмтеатру.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь на межі екологічної катастрофи. Трупна отрута може потрапити у водопровід