Маріуполь на межі екологічної катастрофи. Трупна отрута може потрапити у водопровід

Після запуску пошкоджених систем водопостачання, вона вийшла на поверхню землі й розмила стихійні поховання

У Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста. Про це повідомила уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Упродовж майже трьох місяців захоплення та окупації міста жителі ховали вбитих рашистами рідних та сусідів на подвір'ях біля будинків, що знаходяться поряд з комунікаціями водопостачання та водовідведення», – написала Денісова.

Після запуску пошкоджених систем водопостачання, вона вийшла на поверхню землі й розмила стихійні поховання. Наразі є висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій, мікробактерій туберкульозу й та інших збудників у водопровідну систему, підземні джерела та у річки з морем.

Водночас вода змішується й зі стоками з каналізацій через що стає неприродною для споживання.

«Крім того, російські загарбники перетворили місто на сміттєзбірник, оскільки побутове сміття нічим вивезти вже два місяці, його почали викидати поряд з будинками», – додала омбудсмен.

Частина сміття, яка затоплена водою також призводить до росту бактерій, які пізніше потрапляють до ґрунтових вод, річок та моря.

«Також, через розірвані ракети та авіабомби, ґрунти, підземні води в місті забруднені хімічними речовинами та важкими металами, що призводить до небезпечного для людини і довкілля накопичення канцерогенного сміття», - відзначає Денісова.

Нагадаємо, загарбники в окупованому Маріуполі та Маріупольському районі запровадили нову пропускну систему.

Нагадаємо, російські загарбники влаштували у Маріуполі «автопробіг волонтерів» з червоними прапорами, який завершився екскурсією всередині знищеного ними ж драмтеатру.