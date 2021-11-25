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    Окупанти «звільнили від тролейбусів» ще одне місто Донбасу (фото)

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    За час окупації рухомий склад тролейбусного депо повністю вийшов з ладу - Окупанти «звільнили від тролейбусів» ще одне місто Донбасу (фото)
    За час окупації рухомий склад тролейбусного депо повністю вийшов з ладу
    фото: Денис Казанський/Telegram

    Блогер показав, що наразі відбувається із тролейбусним сполученням в одному з окупованих міст Луганщини

    Вже понад три роки в окупованому Росією місті Антрацит (Лугаська область) відсутнє троллейбусне сполучення. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив український блогер та телеведучий Денис Казанський, додавши до допису світлини з тролейбусного депо окупованого міста.

    «Тролейбусне депо Антрациту, наші дні. Колись за «фашистської України» у цьому місті існувало тролейбусне сполучення. Але, на щастя, «руський мір» звільнив місто від цього пережитку. З 2018 року тролейбуси не ходять. Залишки рухомого складу іржавіють у депо, паплюжаться вандалами та розпилюються на металобрухт. Ось тепер стало гаразд! Дякую, Росія!», – підписав блогер свою публікацію.

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    Окупанти «звільнили від тролейбусів» ще одне місто Донбасу (фото)
    Окупанти «звільнили від тролейбусів» ще одне місто Донбасу (фото)
    Окупанти «звільнили від тролейбусів» ще одне місто Донбасу (фото)
    Окупанти «звільнили від тролейбусів» ще одне місто Донбасу (фото)
    фото: Денис Казанський/Telegram

    Зазначимо, що до 2014 року в м. Антрацит діяло два регулярних тролейбусних маршрути, а кількість машин, що їх обслуговували, постійно варіювалася.

    З початку окупації оновлення рухомого складу не відбувалося і до 2018 року всі міські тролейбуси вийшли з ладу.

    Раніше повідомлялося, що у тендері на поставку тролейбусів до Чехії «Богдан» переміг Skoda.

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    Теги: окупанти Донбас транспорт
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    Окупанти «звільнили від тролейбусів» ще одне місто Донбасу (фото)