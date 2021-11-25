Окупанти «звільнили від тролейбусів» ще одне місто Донбасу (фото)

Блогер показав, що наразі відбувається із тролейбусним сполученням в одному з окупованих міст Луганщини

Вже понад три роки в окупованому Росією місті Антрацит (Лугаська область) відсутнє троллейбусне сполучення. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив український блогер та телеведучий Денис Казанський, додавши до допису світлини з тролейбусного депо окупованого міста.

«Тролейбусне депо Антрациту, наші дні. Колись за «фашистської України» у цьому місті існувало тролейбусне сполучення. Але, на щастя, «руський мір» звільнив місто від цього пережитку. З 2018 року тролейбуси не ходять. Залишки рухомого складу іржавіють у депо, паплюжаться вандалами та розпилюються на металобрухт. Ось тепер стало гаразд! Дякую, Росія!», – підписав блогер свою публікацію.

Зазначимо, що до 2014 року в м. Антрацит діяло два регулярних тролейбусних маршрути, а кількість машин, що їх обслуговували, постійно варіювалася.

З початку окупації оновлення рухомого складу не відбувалося і до 2018 року всі міські тролейбуси вийшли з ладу.

Раніше повідомлялося, що у тендері на поставку тролейбусів до Чехії «Богдан» переміг Skoda.

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