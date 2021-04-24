У тендері на поставку тролейбусів до Чехії «Богдан» переміг Skoda

Українське підприємство поставить шість нових машин до міста Іглава

Українському автомобілебудівному підприємству «Богдан» вперше вдалося перемогти в оголошеному у Чехії тендері на поставку електротранспорту місцевого виробника Skoda. Про це пише видання Zzdopravy.cz.

У співпраці з компанією Tram for Envi корпорація «Богдан» поставить шість нових тролейбусів до міста Іглава. Транспортна компанія міста (DPMJ) заплатить за них 71,4 мільйона крон (близько $3,5 млн).

Підписання контракту випливає з даних у чеському реєстрі договорів. Купівля фінансуватиметься за допомогою європейської субсидії. Згідно з контрактом, це буде тролейбус Bogdan T70120, який повинен бути доставлений протягом 14 місяців.

Це буде двовісний низькопідлоговий частковий тролейбус, який може частково виїжджати за межі контактної мережі. Значна частина тролейбуса повинна мати чеські деталі, наприклад обладнання Cegelec.

Чесько-українська асоціація перемогла Skoda Electric у конкурентній боротьбі: за шість тролейбусів вона заявила 71,4 мільйона крон, Skoda у свою чергу – 82,74 мільйона крон. Таким чином, один тролейбус коштує 11,9 мільйона крон, у випадку з Skoda – 13,7 мільйона крон.

Нагадаємо, що за кілька останніх років українська столиця закупила 513 одиниць нового рухомого складу громадського транспорту, у тому числі у лютому на маршрути вийшли 15 нових тролейбусів «Богдан».