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    Комунальники Кривого Рогу попалися на корупційній схемі закупівлі тролейбусів

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    Директору комунального підприємства повідомлено про&nbsp;підозру у службовій недбалості - Комунальники Кривого Рогу попалися на корупційній схемі закупівлі тролейбусів
    Директору комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості
    фото: СБУ

    Тролейбуси та автобуси комунальники купували за вдвічі завищеною ціною

    Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему на Дніпропетровщині, яку організував керівник одного з комунальних підприємств Кривого Рогу, повідомляє СБУ.

    Зазначається, що чиновник в обхід тендерних процедур закупив для міста автобуси та тролейбуси за ціною майже вдвічі вищою проти відпускних цін заводу-виробника. До цієї протиправної схеми він залучив підконтрольну комерційну структуру.

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    Комунальники Кривого Рогу попалися на корупційній схемі закупівлі тролейбусів
    Комунальники Кривого Рогу попалися на корупційній схемі закупівлі тролейбусів
    Комунальники Кривого Рогу попалися на корупційній схемі закупівлі тролейбусів

    Як установило слідство, транспортні засоби закупило не комунальне підприємство, а фірма-посередник. У такий спосіб комунальники змогли використовувати придбані машини на умовах лізингу.

    За результатами ініційованої СБУ судово-економічної експертизи з'ясувалося, що така оборудка завдала міському бюджету збитків на майже 7,3 млн грн.

    Під час слідчих дій правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує факти протиправної діяльності.

    Директору комунального підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість). Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та виявлення і притягнення до відповідальності усіх причетних до оборудки осіб, повідомили в СБУ.

    Теги: СБУ громадський транспорт корупція в Україні Кривий Ріг
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    Комунальники Кривого Рогу попалися на корупційній схемі закупівлі тролейбусів