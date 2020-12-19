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    В Одесі пройде святковий парад тролейбусів без пасажирів

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    В Одесі пройде святковий парад тролейбусів без пасажирів - В Одесі пройде святковий парад тролейбусів без пасажирів
    В Одесі пройде святковий парад тролейбусів без пасажирів

    У святковому параді візьмуть участь вісім прикрашених ілюмінацією машин

    19 грудня в Одесі відбудеться традиційний парад тролейбусів КП «Одесміськелектротранс». 

    Про це повідомили у пресслужбі мерії.

    У святковій ході візьмуть участь вісім машин. Це моделі тролейбусів, які щодня перевозять одеситів і гостей міста: ЗІУ–9, ЮМЗ, «Шкода», «Тролза», БКМ і «Богдан».

    Серед них буде і перший одеський електробус.

    Парад стартує о 19:00 з розворотного кільця на вулиці Інглезі.

    Вісім прикрашених святковою ілюмінацією тролейбусів будуть рухатися за маршрутом №9: вулиця Космонавтів – Адміральський проспект – вулиця Черняховського – проспект Шевченка – Італійський бульвар – вулиця Канатна – вулиця Грецька – вулиця Рішельєвська й у зворотному напрямку.

    У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією парад пройде без пасажирів.

    До слова, 10 грудня ялинка на Софійській площі отримала святкове вбрання (фото). Верхівку ялинки у вигляді капелюха встановили ще минулого тижня, з того часу у суспільстві відбуваються бурхливі обговорення цієї прикраси

    Напередодні протестантські церкви звернулися до Кличка через появу «відьмацького капелюха» на головній ялинці України.

    Теги: громадський транспорт Одеса парад новорічні свята вулиця
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