  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі поранили двох військових

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Окупанти на Донбасі поранили двох військових

    Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу

    Збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

    В результаті обстрілу двоє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

    «Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби», - зазначили в штабі.

    Про дії бойовиків повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 27 серпня, на фронті від кулі російського снайпера загинув боєць 74 окремого розвідувального батальйону Андрій Вискребець.

    Церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем відбудеться у понеділок, 30 серпня о 10:30 на площі Героїв.

    Читайте також: Бойовики обстріляли українських військових в День Незалежності, один боєць загинув, двоє поранені
    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти на Донбасі поранили двох військових