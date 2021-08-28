Окупанти на Донбасі поранили двох військових

Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу

Збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

«Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби», - зазначили в штабі.

Про дії бойовиків повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 серпня, на фронті від кулі російського снайпера загинув боєць 74 окремого розвідувального батальйону Андрій Вискребець.

Церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем відбудеться у понеділок, 30 серпня о 10:30 на площі Героїв.