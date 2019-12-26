Олег Ляшко - найпопулярніший непарламентський політик – дослідження



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Олег Ляшко очолив виборчий список Радикальної партії на парламентських виборах 2019 року

22% українців хотіли б бачити Ляшка народним депутатом - соціолог

22% українців хотіли б бачити лідера Радикальної партії Олега Ляшка серед депутатів Верховної Ради України. Такі результати свіжого дослідження повідомив директор Всеукраїнської асоціації соціологів Володимир Косенко.

Соціолог зазначив, що Олег Ляшко став найпопулярнішим непарламентським політиком.

Також згідно з результатами опитування, на думку українців народними депутатами мають бути телеведуча Яніна Соколова та режисер Олег Сенцов, які набрали під час опитування по 12% голосів.

Третє місце за популярністю серед непарламентських політиків посів відеоблогер Анатолій Шарій, який отримав близько 6% голосів.

Ще до списку популярних політиків увійшли телеведучий Сергій Притула, експрем'єрміністр Володимир Гройсман, військовий Ігор Смєшко. Їх хотіли б бачити депутатами близько 3% українців.

«Брак яскравого лідерства у Верховній Раді призвів до сентиментів українців і вони почали більш позитивно ставитись до політиків минулих скликань», – резюмував соціолог Володимир Косенко.

Нагадаємо, Всеукраїнська асоціація соціологів 26 грудня опублікувала нову соціологію «Громадсько-політичні настрої населення (17-20 грудня 2019року).

Ляшко очолив виборчий список Радикальної партії на парламентських виборах 2019 року.

Як повідомлялося, Радикальна партія Олега Ляшка отримала на парламентських виборах 21 липня підтримку 4,01% виборців, не подолала 5% бар’єр і не потрапила до Верховної Ради.