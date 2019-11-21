Безробітний Ляшко задекларував держоблігацій на 10 мільйонів



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Олег Ляшко має цінні папери

Номінальна вартість однієї облігації складає тисячу гривень

Колишній депутат Верховної Ради та лідер Радикальної партії Олег Ляшко подав до НАЗК електронну декларацію, згідно з якою безробітний екснардеп володіє борговими цінними паперами/державними облігаціями на суму 10 млн 100 тисяч гривень.

Дата набуття права, зазначена у декларації, - це 30 жовтня 2019 року.

Також в електронному документі вказано, що номінальна вартість однієї облігації складає тисячу гривень, а Ляшко володіє 10100 такими паперами.

До слова, днями Ляшко подав позов до суду проти Національного агентства з питань запобігання корупції. Пресслужба Окружного адмінсуду Києва повідомила, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК, відповідно до якого, за результатами проведення повної перевірки декларації поданої народним депутатом Олегом Ляшком за 2017 рік (виправленої), Агентство вважає, що він зазначив недостовірні відомості у декларації.

У березні 2018-го НАЗК ухвалило рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій 14 посадовців за 2015 та 2016 роки, серед яких був і тодішній народний депутат Олег Ляшко.

Також нагадаємо, що наприкінці жовтня Ляшко потрапив у новий скандал.

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль». Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча.

Суд Борисполя 18 листопада обрав запобіжний захід Ляшку: дозволив взяти його на поруки, тобто екснардеп залишиться на волі на час проведення розслідування.