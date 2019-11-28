Суд залишив Ляшко на поруках депутатів Сюмар і Волинця



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Олег Ляшко: Суд відмовив у вимозі прокурорів посадити мене у в'язницю. Я вдячний за це рішення судді

Присутні на засіданні вітали рішення суду оплесками

Київський апеляційний суд відхилив скаргу прокуратури, залишивши колишнього народного депутата Олега Ляшка на поруках депутатів Верховної Ради Вікторії Сюмар (фракція «Європейська солідарність») і Михайла Волинця («Всеукраїнське об'єднання» Батьківщина»).

Таке рішення суд ухвалив у четвер, 28 листопада.

Таким чином, суд не задовольнив клопотання прокуратури, яка просила взяти його під варту терміном на 60 днів без права внесення застави.

Присутні на засіданні вітали рішення суду оплесками.

«Суд відмовив у вимозі прокурорів посадити мене у в'язницю. Я вдячний за це рішення судді», - повідомив Ляшко.

Як повідомлялось, 19 листопада місцевий Бориспільський суд відпустив Ляшка на поруки депутатів Ради Сюмар («Євросолідарність») і Волинця («Батьківщина»).

Як повідомлялось, прокуратура повідомила ексдепутату Ради Ляшку про підозру в побитті голови комітету парламенту з питань енергетики Геруса в аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль». Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча.

Нагадаємо, 31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.

Зазначимо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год / добу.