Суд залишив Ляшко на поруках депутатів Сюмар і Волинця
Присутні на засіданні вітали рішення суду оплесками
Київський апеляційний суд відхилив скаргу прокуратури, залишивши колишнього народного депутата Олега Ляшка на поруках депутатів Верховної Ради Вікторії Сюмар (фракція «Європейська солідарність») і Михайла Волинця («Всеукраїнське об'єднання» Батьківщина»).
Таке рішення суд ухвалив у четвер, 28 листопада.
Таким чином, суд не задовольнив клопотання прокуратури, яка просила взяти його під варту терміном на 60 днів без права внесення застави.
Присутні на засіданні вітали рішення суду оплесками.
«Суд відмовив у вимозі прокурорів посадити мене у в'язницю. Я вдячний за це рішення судді», - повідомив Ляшко.
Як повідомлялось, 19 листопада місцевий Бориспільський суд відпустив Ляшка на поруки депутатів Ради Сюмар («Євросолідарність») і Волинця («Батьківщина»).
Як повідомлялось, прокуратура повідомила ексдепутату Ради Ляшку про підозру в побитті голови комітету парламенту з питань енергетики Геруса в аеропорту «Бориспіль».
Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль». Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.
Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.
Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча.
Нагадаємо, 31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.
Зазначимо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.
За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год / добу.