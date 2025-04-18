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Данілов уперше зʼявився на бенкеті за тривалий час (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Данілов уперше зʼявився на бенкеті за тривалий час (фото)
Журналіст Роман Кравець та екссекретар РНБО Олексій Данілов
фото: УП

Данілов після звільнення з посади секретаря РНБО зберігає мовчанку у соцмережах

Колишній секретар РНБО Олексій Данілов уперше за тривалий час з’явився на публіці – на святкуванні 25-річчя видання «Української правди». Про це повідомляє «Главком».

Ймовірно, це один з публічних виходів Данілова після того, як у березні 2024 року його було звільнено з посади указом президента. Відтоді він зберігає мовчанку у соцмережах і майже не з’являється на публіці.

Данілов засвітився на вечірці
Данілов засвітився на вечірці
фото: УП

Зокрема серед гостей вечірки були голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, мер Києва Віталій Кличко, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.

Нагадаємо, колишній секретар РНБО Олексій Данілов після звільнення з посади живе на місячний дохід близько 5 тис. грн. Про це повідомляв «Главком» з посиланням на дані електронної декларації Данілова за 2024 рік. Наразі він не працює в державному секторі, проте має контракт із ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія», за яким отримав виплати в розмірі 43 924 грн.

Раніше у вересні 2024 року «Главкому» вдалося додзвонитися до Олексія Данілова і запитати, чим він займається. Тоді на запитання журналіста «Главкому» екссекретар РНБО відповів, що проходить лікування.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський указом №186/2024 звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 29 березня 2024 року Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що звільнений з посади Секретаря РНБО України Олексій Данілов «продовжить свою роботу на іншому напрямку – на напрямку дипломатичному». 

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Теги: Олексій Данілов

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