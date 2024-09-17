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Стало відомо, чим займається екссекретар РНБО Данілов

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Стало відомо, чим займається екссекретар РНБО Данілов
Через пів року після звільнення з посади секретаря РНБО Данілов так і не приступив до виконання дипломатичних функцій
фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України 26 березня 2024 року

29 березня 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що звільнений з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов «продовжить свою роботу на іншому напрямку – на напрямку дипломатичному», однак станом на сьогодні, 17 вересня, Данілов так і не приступив до виконання дипломатичних функцій.  

«Главкому» вдалося додзвонитися до Олексія Данілова. Екссекретар РНБО повідомив «Главкому», що наразі проходить лікування.

Відповідаючи на запитання про те, коли він почне працювати послом у Молдові, оскільки президент раніше погодив його призначення, Данілов сказав: «Я лікуюся. Коли мені лікарі скажуть, що я зможу чимось займатися, тоді я готуватимуся (нерозбірливо)».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024. 

Призначення Олексія Данілова послом України в Молдові не випадкове і може дати імпульс розвитку взаємодії спецслужб України та Республіки Молдова. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив колишній заступник директора Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александру Балан. Балан розповів, що йому доводилося спілкуватися з людьми з оточення Данілова і, за його інформацією, колишній секретар РНБО досвідчений фахівець у своїй галузі.

Згодом стало відомо, що Данілов може стати послом у Норвегії. До слова, президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. За словами президента, Данілов «переводиться на інший напрямок»

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Теги: Володимир Зеленський президент Олексій Данілов

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