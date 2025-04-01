Стало відомо, де Данілов заробляє гроші після звільнення з посади секретаря РНБО

Олексій Данілов за три місяці роботи 2024 року у РНБО задекларував зарплатню сумою 60 8976 грн

Колишній секретар РНБО Олексій Данілов після звільнення з посади живе на місячний дохід близько 5 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані електронної декларації Данілова за 2024 рік.

Олексій Данілов за три місяці роботи 2024 року у РНБО задекларував зарплатню сумою 60 8976 грн. Наразі він не працює в державному секторі, проте має контракт із ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія», за яким отримав виплати в розмірі 43 924 грн.

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За відомостями аналітичної системи YouControl, ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія» має стосунок до групи «ВС Енерджі Інтернейшнл», яка контролює в Україні п'ять енергорозподільчих компаній: АТ «Херсонобленерго», АТ «Житомиробленерго», АТ «Чернівціобленерго», ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ПрАТ «Рівнеобленерго».

дані: YouControl

Водночас ключові особи «ВС Енерджі Інтернейшнл» (Олег Сізерман, Марина Ярославська, Віліс Дамбінс, Валтс Вігантс, Артурс Альтбергс) перебувають в Україні під санкціями, які ввів президент Володимир Зеленський на підставі рішень Ради нацбезпеки оборони, яку тоді очолював Олексій Данілов.

дані: YouControl

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський указом №186/2024 звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 29 березня 2024 року Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що звільнений з посади Секретаря РНБО України Олексій Данілов «продовжить свою роботу на іншому напрямку – на напрямку дипломатичному».