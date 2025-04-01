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Стало відомо, де Данілов заробляє гроші після звільнення з посади секретаря РНБО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Стало відомо, де Данілов заробляє гроші після звільнення з посади секретаря РНБО
Данілов наразі не працює в державному секторі
фото: Голос Америки

Олексій Данілов за три місяці роботи 2024 року у РНБО задекларував зарплатню сумою 60 8976 грн

Колишній секретар РНБО Олексій Данілов після звільнення з посади живе на місячний дохід близько 5 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані електронної декларації Данілова за 2024 рік.

Олексій Данілов за три місяці роботи 2024 року у РНБО задекларував зарплатню сумою 60 8976 грн. Наразі він не працює в державному секторі, проте має контракт із ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія», за яким отримав виплати в розмірі 43 924 грн.

Стало відомо, де Данілов заробляє гроші після звільнення з посади секретаря РНБО фото 1
скріншот

За відомостями аналітичної системи YouControl, ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія» має стосунок до групи «ВС Енерджі Інтернейшнл», яка контролює в Україні п'ять енергорозподільчих компаній: АТ «Херсонобленерго», АТ «Житомиробленерго», АТ «Чернівціобленерго», ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ПрАТ «Рівнеобленерго».

Стало відомо, де Данілов заробляє гроші після звільнення з посади секретаря РНБО фото 2
дані: YouControl

Водночас ключові особи «ВС Енерджі Інтернейшнл» (Олег Сізерман, Марина Ярославська, Віліс Дамбінс, Валтс Вігантс, Артурс Альтбергс) перебувають в Україні під санкціями, які ввів президент Володимир Зеленський на підставі рішень Ради нацбезпеки оборони, яку тоді очолював Олексій Данілов.

Стало відомо, де Данілов заробляє гроші після звільнення з посади секретаря РНБО фото 3
дані: YouControl

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський указом №186/2024 звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 29 березня 2024 року Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що звільнений з посади Секретаря РНБО України Олексій Данілов «продовжить свою роботу на іншому напрямку – на напрямку дипломатичному». 

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Теги: зарплата декларація Олексій Данілов зарплатня

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