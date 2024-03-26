Данілов після звільнення з посади написав допис у соцмережі

Данілов пробув на посаді секретаря РНБО майже чотири з половиною роки

Данілов у жовтні 2019 року був призначений на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов написав прощальний допис. Текст опублікований на сторінці Данілова у Facebook.

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Як зазначив Данілов, він пробув на посаді секретаря РНБО майже чотири з половиною роки.

Зокрема, Данілов подякував президенту України Володимиру Зеленському за довіру.

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«Дякую нашій команді, яка проробила величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи, журналістам і справжнім професіоналам, усім тим, хто допомагав у нашій роботі», – написав він.

Також колишній секретар РНБО пообіцяв надалі працювати для України і задля України.

«Російська потвора буде знищена, химерне створіння сконає і згине в мороці історії – і зробить це український воїн, за плечима якого стоїть наша історія, наша доля і наша місія – «бути мечем у темряві; дозорним на Стіні; щитом, що охороняє царство людей», – додав він.

Данілов опублікував прощальний пост на своїй сторінці у Facebook скріншот

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024.

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Натомість новим секретарем РНБО стане Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.

Олексій Данілов народився у місті Хрустальний (тоді – Красний Луч) на Луганщині. У 1990-х роках Данілов був головою міськради Луганська, а під час Помаранчевої революції очолював луганський штаб кандидата в президенти Віктора Ющенка. У 2005 році Данілов також очолював Луганську ОДА.

Крім того, у 2006 році екссекретар РНБО став депутатом Верховної Ради за списком від «Блоку Юлії Тимошенко». У 2012 – 2019 роках – очолював Український фонд підтримки підприємництва.

23 липня 2019 року указом президента України № 551/2019 був призначений на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 3 жовтня 2019 року указом президента України № 733/2019 призначений на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Згодом стало відомо, що Данілов може стати послом у Норвегії.