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Зеленський призначив нового секретаря РНБО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський призначив нового секретаря РНБО
Олександр Литвиненко з квітня 2014 року по 2019 обіймаі посаду заступника секретаря РНБО
фото з відкритих джерел

Раніше посаду секретаря РНБО обіймав Олексій Данілов

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024.

Натомість новим секретарем РНБО стане Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.

Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО
скріншот
Зеленський призначив Литвиненка секретарем РНБО
Зеленський призначив Литвиненка секретарем РНБО
скріншот

Хто такий Олександр Литвиненко

Олександр Литвиненко народився у Києві, проте у 1994 році закінчив інститут криптографії, зв'язку та інформатики академії ФСБ Росії при Москві. У 1998 році захистив дисертацію у Києві при університеті ім. Тараса Шевченка. У 2002 році став доктором політичних наук.

У різні роки працював у структурах Служби безпеки України, Нацради безпеки та оборони, «Укроборонпрому», а також Національного інституту стратегічних досліджень. У квітні 2014 року був призначений заступником секретаря РНБО, а 14 серпня 2019 – очолив Націнститут стратегічних досліджень. Генерал-майор запасу.

Що відомо про колишнього секретаря РНБО

Натомість Олексій Данілов народився у місті Хрустальний (тоді – Красний Луч) на Луганщині. У 1990-х роках Данілов був головою міськради Луганська, а під час Помаранчевої революції очолював луганський штаб кандидата в президенти Віктора Ющенка. У 2005 році Данілов також очолював Луганську ОДА.

Крім того, у 2006 році екссекретар РНБО став депутатом Верховної Ради за списком від «Блоку Юлії Тимошенко».

У 2012 – 2019 роках – очолював Український фонд підтримки підприємництва.

23 липня 2019 року указом президента України № 551/2019 призначений на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 3 жовтня 2019 року указом президента України № 733/2019 призначений на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, російський пропагандистський телеканал НТВ показав фейкове відео, на якому секретар РНБО Олексій Данілов нібито підтвердив, що «Україна причетна до теракту 22 березня».

Теги: РНБО Володимир Зеленський Олексій Данілов Олександр Литвиненко

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