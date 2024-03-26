Зеленський призначив нового секретаря РНБО
Раніше посаду секретаря РНБО обіймав Олексій Данілов
Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024.
Натомість новим секретарем РНБО стане Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.
Хто такий Олександр Литвиненко
Олександр Литвиненко народився у Києві, проте у 1994 році закінчив інститут криптографії, зв'язку та інформатики академії ФСБ Росії при Москві. У 1998 році захистив дисертацію у Києві при університеті ім. Тараса Шевченка. У 2002 році став доктором політичних наук.
У різні роки працював у структурах Служби безпеки України, Нацради безпеки та оборони, «Укроборонпрому», а також Національного інституту стратегічних досліджень. У квітні 2014 року був призначений заступником секретаря РНБО, а 14 серпня 2019 – очолив Націнститут стратегічних досліджень. Генерал-майор запасу.
Що відомо про колишнього секретаря РНБО
Натомість Олексій Данілов народився у місті Хрустальний (тоді – Красний Луч) на Луганщині. У 1990-х роках Данілов був головою міськради Луганська, а під час Помаранчевої революції очолював луганський штаб кандидата в президенти Віктора Ющенка. У 2005 році Данілов також очолював Луганську ОДА.
Крім того, у 2006 році екссекретар РНБО став депутатом Верховної Ради за списком від «Блоку Юлії Тимошенко».
У 2012 – 2019 роках – очолював Український фонд підтримки підприємництва.
23 липня 2019 року указом президента України № 551/2019 призначений на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 3 жовтня 2019 року указом президента України № 733/2019 призначений на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Нагадаємо, російський пропагандистський телеканал НТВ показав фейкове відео, на якому секретар РНБО Олексій Данілов нібито підтвердив, що «Україна причетна до теракту 22 березня».
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