Над українкою Мариною Юрчак знущаються в донецькій колонії: жахливі деталі

Марину Юрчак утримують у Сніжнянській виправній колонії №127 в ОРДО

В українки Марини Юрчак, яка незаконно утримується органами окупаційної адміністрації РФ у Сніжнянській виправній колонії №127 в ОРДО, після побоїв сильно травмовані ноги. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсман нагадала, що Марина – хімік-технолог з Донецька, була затримана 9 листопада 2017 року дорогою на роботу. Рідні шукали її у лікарнях і навіть моргах. Лише за кілька тижнів вдалося з’ясувати, що Марину викрали представники так званого «міністерства держбезпеки ОРДО». Про місце перебування Марини дізналися від іншої заручниці – Олени Лазарєвої, яку було звільнено 29 грудня 2019 року.

Після затримання Марину Юрчак доправили до сумнозвісної в’язниці «Ізоляція», оскільки від початку російської збройної агресії вона писала пости у Twitter про те, що бачила навкруги - звідки відбуваються обстріли та куди прямує російська військова техніка.

Марину, як і всіх заручників, возили на допити у секретні в'язниці так званої «МГБ в ОРДО», де вибивали зізнання. Кожного разу її повертали до «Ізоляції» побитою, а одного разу вона ледь ходила – ноги почорніли від звірських знущань.

У квітні 2018 року Марину Юрчак перевели до донецького СІЗО, а 26 березня 2020-го її було засуджено так званим «Верховним судом в ОРДО» до 15 років позбавлення волі за «шпигунство».

У Сніжнянській виправній колонії №127 Марина тяжко працює швачкою по 10-12 годин на добу.

«Такі дії стосовно громадянки України Марини Юрчак є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року», – наголосила Людмила Денісова.

Уповноважена звернулася до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Марини Юрчак, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

Омбудсман також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги.

Нагадаємо, що окупанти на Донбасі вбили українського військового. У бік Водяного в Донецькій області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї

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