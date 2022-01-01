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    Окупанти на Донбасі вбили українського військового

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    Напередодні і початок Нового року пройшли з обстрілами: на Донбасі загинув військовий - Окупанти на Донбасі вбили українського військового
    Напередодні і початок Нового року пройшли з обстрілами: на Донбасі загинув військовий
    фото з відкритих джерел

    У бік Водяного в Донецькій області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї

    Бойовики обстрілювали позиції українських військових на Донбасі напередодні Нового року і сьогодні з ранку. Внаслідок обстрілів окупантів загинув боєць. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    За минулу добу, 31 грудня, окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

    У Донецькій області, недалеко від Травневого, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

    У районі Авдіївки російські найманці здійснили обстріл наших позицій зі стрілецької зброї.

    Також у бік Водяного в Донецькій області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    В результаті цих обстрілів один український військовий отримав поранення, несумісне з життям.

    «Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну», – йдеться в повідомленні.

    Також зазначається, що станом сьогоднішній ранок, 1 січня, з боку окупантів зафіксовано ще три обстріли.

    У районі Широкиного бойовики обстрілювали наших бійців з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Біля Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів і стрілецької зброї.

    А в бік Водяного в Донецькій області вони відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.

    Втрат серед військовослужбовців ООС за сьогоднішній ранок не зафіксовано.

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    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна обстріл ОРДЛО озброєння
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    Окупанти на Донбасі вбили українського військового