  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    В ОРДЛО знову масово з'їжджаються найманці з Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Інформація про активізацію мобілізаційних заходів в ОРДЛО знаходить своє підтвердження - В ОРДЛО знову масово з'їжджаються найманці з Росії

    Інформація про активізацію мобілізаційних заходів в ОРДЛО знаходить своє підтвердження

    фото з відкритих джерел

    В окупованих районах Донбасу активізувалися заходи з мобілізації місцевого населення до лав незаконних збройних формувань

    Аудитори з Росії, які наприкінці 2021 року працювали у так званих першому і другому «Армійських корпусах народної міліції» на території ОРДЛО, виявили у цих незаконних збройних формуваннях суттєву нестачу особового складу. Про це виданню «Гордон» розповів співзасновник «Східної правозахисної групи» Павло Лисянський.

    «Основною метою аудиту з РФ, який очолювали кадрові військові з Південного федерального округу, була перевірка відповідності офіційного та фактично наявного особового складу «корпусів», а також боєздатності та справності військової техніки. Військовий аудит виявив 37% нестачі «військовослужбовців» у цих формуваннях», – пояснив Лисянський.

    Через це, за словами правозахисника, наразі в окупованих районах Донбасу проводяться заходи із мобілізації особового складу, а на території РФ активізувався набір так званих добровольців, а фактично – найманців.

    Раніше повідомлялося, що, за даними української розвідки, Росія нарощує постачання бойової техніки та озброєння в ОРДЛО. Також нещодавно розвідка порахувала російських офіцерів і генералів в ОРДЛО.

    Російські окупанти продовжують повністю блокувати рух на п'яти з семи контрольних пунктів в'їзду/виїзду на сході України.

    Зазначимо, упродовж грудня війна забрала чотирьох українських захисників.

    Читайте також:
    Теги: розвідка окупанти правозахисники ОРДЛО військові озброєння населення аудит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В ОРДЛО знову масово з'їжджаються найманці з Росії