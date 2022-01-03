В ОРДЛО знову масово з'їжджаються найманці з Росії

Інформація про активізацію мобілізаційних заходів в ОРДЛО знаходить своє підтвердження

В окупованих районах Донбасу активізувалися заходи з мобілізації місцевого населення до лав незаконних збройних формувань

Аудитори з Росії, які наприкінці 2021 року працювали у так званих першому і другому «Армійських корпусах народної міліції» на території ОРДЛО, виявили у цих незаконних збройних формуваннях суттєву нестачу особового складу. Про це виданню «Гордон» розповів співзасновник «Східної правозахисної групи» Павло Лисянський.

«Основною метою аудиту з РФ, який очолювали кадрові військові з Південного федерального округу, була перевірка відповідності офіційного та фактично наявного особового складу «корпусів», а також боєздатності та справності військової техніки. Військовий аудит виявив 37% нестачі «військовослужбовців» у цих формуваннях», – пояснив Лисянський.

Через це, за словами правозахисника, наразі в окупованих районах Донбасу проводяться заходи із мобілізації особового складу, а на території РФ активізувався набір так званих добровольців, а фактично – найманців.

Раніше повідомлялося, що, за даними української розвідки, Росія нарощує постачання бойової техніки та озброєння в ОРДЛО. Також нещодавно розвідка порахувала російських офіцерів і генералів в ОРДЛО.

Російські окупанти продовжують повністю блокувати рух на п'яти з семи контрольних пунктів в'їзду/виїзду на сході України.

Зазначимо, упродовж грудня війна забрала чотирьох українських захисників.

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