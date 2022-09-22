Звільнення з полону захисників «Азовсталі»: перша реакція родичів

Сьогодні вночі стало відомо про звільнення більш ніж 200 захисників «Азовсталі»

Журналісти поспілкувались із родичами захисників «Азовсталі» одразу після того, як стало відомо про їхнє звільнення. В ці дні дружини Дениса «Редіса» Прокопенка, Арсенія Федосюка та мати Іллі Самойленка перебувають в США з адвокаційною місією, повідомляє «Голос Америки».

«Емоції переповнюють. По голосу – наче все добре. Але я побачила, який він має вигляд зараз на брифінгу. Я рада, що він живий, але те, який він зараз має вигляд… Я просто боюся уявити, що з ним там робили», – сказала Катерина Прокопенко, додавши, що готова летіти до чоловіка хоч сьогодні, першим же рейсом.

«Відчуття дивовижні – не передати, не описати. Мабуть, у мене були приблизно такі ж відчуття, коли Ілля вперше зателефонував після поранення. Тоді він витягнув з себе трубку, яку йому вставили для дихання і говорив зі мною трохи не своїм голосом. А я не могла повірити, що це він. А потім раділа, плакала і сміялася, точно так же, як сьогодні», – розповіла Алла Самойленко.

Жінка зазначила, що син зателефонував їй з чужого номеру і коротко сказав, що з ним усе добре і він уже в Україні.

«Але почуття змішані, тому що дуже багато наших там ще залишилося. Чи будуть у нас такі козирі для того, щоб їх міняти надалі? Ще багато наших залишається у полоні, і за них треба продовжувати боротися. », – зазначила Алла Самойленко.

Арсенія Федосюка не було серед звільнених із полону, його дружина Юлія закликає продовжувати боротьбу за звільнення усіх українських полонених.

«Ми розуміємо, що їх мучать там, допитують з насиллям. Про це говорять хлопці, які повернулися. Тому і цей день, окрім радості, хотілося б говорити про те, що ми маємо далі продовжувати боротися за тих, хто залишився. Ми не знаємо, де вони знаходяться, я не знаю, де мій чоловік, зв’язку з ним немає. Наша ціль залишається недосягнутою», – сказала Юлія Федосюк.

Ми ексклюзивно поспілкувались із родичами захисників Азовсталі одразу після того, як стало відомо про їхнє звільнення. В ці дні дружинм Дениса "Редіса" Прокопенка, Арсенія Федосюка та мати Іллі Самойленка перебувають в США з адвокаційною місією. Їхні перші реакції на новини: pic.twitter.com/Gqwxro24TO — Голос Америки Українською (@holosameryky) September 22, 2022

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону.

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».

В соцмережі з'явилося перші кадри після звільнення з полону наших захисників.