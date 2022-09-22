Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Звільнення з полону захисників «Азовсталі»: перша реакція родичів

Надія Клочко
glavcom.ua
Звільнення з полону захисників «Азовсталі»: перша реакція родичів
Жінки обіцяють продовжувати боротьбу за звільнення полонених
скріншот із відео

Сьогодні вночі стало відомо про звільнення більш ніж 200 захисників «Азовсталі»

Журналісти поспілкувались із родичами захисників «Азовсталі» одразу після того, як стало відомо про їхнє звільнення. В ці дні дружини Дениса «Редіса» Прокопенка, Арсенія Федосюка та мати Іллі Самойленка перебувають в США з адвокаційною місією, повідомляє  «Голос Америки». 

«Емоції переповнюють. По голосу – наче все добре. Але я побачила, який він має вигляд зараз на брифінгу. Я рада, що він живий, але те, який він зараз має вигляд… Я просто боюся уявити, що з ним там робили», – сказала Катерина Прокопенко, додавши, що готова летіти до чоловіка хоч сьогодні, першим же рейсом.

«Відчуття дивовижні – не передати, не описати. Мабуть, у мене були приблизно такі ж відчуття, коли Ілля вперше зателефонував після поранення. Тоді він витягнув з себе трубку, яку йому вставили для дихання і говорив зі мною трохи не своїм голосом. А я не могла повірити, що це він. А потім раділа, плакала і сміялася, точно так же, як сьогодні», – розповіла Алла Самойленко.
Жінка зазначила, що син зателефонував їй з чужого номеру і коротко сказав, що з ним усе добре і він уже в Україні.

«Але почуття змішані, тому що дуже багато наших там ще залишилося. Чи будуть у нас такі козирі для того, щоб їх міняти надалі? Ще багато наших залишається у полоні, і за них треба продовжувати боротися. », – зазначила Алла Самойленко.

Арсенія Федосюка не було серед звільнених із полону, його дружина Юлія закликає продовжувати боротьбу за звільнення усіх українських полонених. 

«Ми розуміємо, що їх мучать там, допитують з насиллям. Про це говорять хлопці, які повернулися. Тому і цей день, окрім радості, хотілося б говорити про те, що ми маємо далі продовжувати боротися за тих, хто залишився. Ми не знаємо, де вони знаходяться, я не знаю, де мій чоловік, зв’язку з ним  немає. Наша ціль залишається недосягнутою»,  – сказала Юлія Федосюк.

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону. 

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».

В соцмережі з'явилося перші кадри після звільнення з полону наших захисників.

Читайте також: Медведчук в обмін на дві сотні українських воїнів: деталі великого звільнення
Теги: війна обмін полоненими Азов

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Додому повернулися 215 наших оборонців
Повний список 215 захисників України, звільнених із російського полону
Сьогодні, 03:48
215 українських військових повернулося з полону
Україна повернула з полону 215 військових і віддала Медведчука: подробиці
Сьогодні, 00:59
Обмін полоненими. Серед звільнених військових є ті, хто пережив теракт в Оленівці
Обмін полоненими. Серед звільнених військових є ті, хто пережив теракт в Оленівці
Сьогодні, 05:22

Суспільство

Звільнення з полону захисників «Азовсталі»: перша реакція родичів
Звільнення з полону захисників «Азовсталі»: перша реакція родичів
22 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
22 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
«Суд» у Криму оголосив вирок заступнику голови Меджлісу
«Суд» у Криму оголосив вирок заступнику голови Меджлісу
Суддя Гарський, який змушує злочинців читати, придумав нову методику
Суддя Гарський, який змушує злочинців читати, придумав нову методику
«Де їх усіх закопувати?» Як українці реагують на заяви Путіна про мобілізацію
«Де їх усіх закопувати?» Як українці реагують на заяви Путіна про мобілізацію
Вулиця Степана Бандери. Філатов нарешті виконав обіцянку Ярошу
Вулиця Степана Бандери. Філатов нарешті виконав обіцянку Ярошу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)
85K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
56K
Вперше з часів Другої світової. Чим унікальна мобілізація Путіна
55K
Ядерний шантаж Путіна: ЄС відреагував на погрози
46K
Мобілізація у РФ. Китай звернувся з закликом до України та Росії
26K
Залишилось менше 10 днів: мер Мелітополя закликав чоловіків негайно евакуюватися

Новини

За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Вчора, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Вчора, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту