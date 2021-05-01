Степанов дав прогноз щодо чергового зростання захворюваності

Міністр охорони здоров’я прогнозує певне зростання у червні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов не вважає, що після Великодня відбудеться сильний спалах захворюваності на Covid-19, однак прогнозує певне зростання у червні.

Про це міністр розповів в ефірі каналу «Україна 24».

«Щодо нашого прогнозу, ми очікуємо певне зростання кількості захворілих десь у червні 2021 року, через 3-4 тижні після травневих свят.

До якої кількості ми можемо дійти – це залежатиме від того, яка буде мобільність населення, як люди переміщуватимуться, як люди святкуватимуть Великдень. Тоді уже ми зможемо сказати, що ми далі прогнозуємо.

Але мені щось підказує, що таких сильних спалахів, як зараз відбувся, починаючи з лютого, ми не будемо очікувати», – сказав Степанов.

Станом на 1 травня Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8549 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 145 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3051 особа, летальних випадків – 351, одужало – 14956 осіб, здійснено тестувань – 83336.

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