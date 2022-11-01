Пане Зеленський, не мовчіть! Пронизливий пост про легалізацію гейшлюбів підірвав мережу

«У нього є чоловік, але для держави його немає»: українка одружується з військовим-гомосексуалістом

Нещодавно українці подавали петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів в Україні

Спеціалістка у сфері комунікацій Лєда Космачевська виходить заміж за чоловіка, який воює і є представником ЛГБТ-спільноти, щоб привернути увагу до того, що президент України Володимир Зеленський дотепер не відповів на запит суспільства – петицію про одностатеві шлюби. Космачевська наголошує, що вирішила прийняти пропозицію про одруження від військового, який не є її коханим, і який давно перебуває у відносинах із іншим чоловіком, однак юридично подружжя не має ніяких прав.

«Я стану дружиною військового, який добровільно погодився захищати Україну і робить це від початку повномасштабного вторгнення. Я беру на себе відповідальність за пошук, упізнання, поховання, повідомлення родичам та знайомим. Це я, за необхідності, скажу лікарю, що мій чоловік хотів стати донором. Це я не буду просити священника про відспівування, бо мій чоловік цього не хотів. Це я виконаю його останню волю і я зустріну його перша, коли він повернеться з перемогою», – йдеться у дописі.

Разом із тим, жінка зізналася, що це не те, що вона хотіла і мала би робити, адже в неї є коханий і він теж служить.

«В мого майбутнього чоловіка є чоловік. Вони разом 15 років. Але в юридичній площині України його не існує. Це несправедливо, страшно, боляче. Це забирає надважливе з життя одностатевих пар», – написала Космачевська.

Жінка сподівається, що в нашій країні будуть піклуватися про всіх громадян, не розділяючи за гендером та сексуальною орієнтацією.

Зазначимо, що закон надає ряд прав лише родичам військових, у тому числі щодо процедури видачі тіла загиблого. Також, наприклад, коханий чоловік військовослужбовця не отримав би грошову виплату, яку держава надає дружинам загиблих героїв.

Нагадаємо, петицію №22/144562-еп про легалізацію одностатевих шлюбів раніше подали на сайті президента України Володимира Зеленського.

Згодом президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій пропонується легалізувати в Україні одностатеві шлюби. «Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. У сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється у тому числі через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для усіх громадян. Кожен громадянин є невіддільною частиною громадянського суспільства, на нього поширюються усі права і свободи, закріплені в Конституції України. Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (стаття 21 Конституції України)», – зауважив президент України.

Варто зауважити, що опитування Київського міжнародного інституту соціології у 2022 році показало, що українці почали краще ставитись до ЛГБТ.