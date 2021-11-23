«Слуги» хочуть ввести штрафи за «пропаганду гомосексуалізму». Правозахисники б’ють на сполох

Законопроєкт №6327 передбачає накладення штрафів від 17 тис. грн за пропаганду педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму

На думку авторів законопроєкту, розмови про одностатеві шлюби, гормональну терапію та ЛГБТ-символіка несуть загрозу нацбезпеці України

У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону, яким пропонується встановити штрафи за «пропаганду педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму». Зокрема, законопроєкт передбачає накладення штрафів від 17 тис. грн.

Авторами законопроєкту №6327 є депутати від «Слуги народу» Георгій Мазурашу, Анатолій Драбовський, Сергій Кузьміних, Артем Культенко, а також Віктор Мялик від групи «За майбутнє». На думку авторів законопроєкту, розмови про одностатеві шлюби, гормональну терапію та ЛГБТ-символіка несуть загрозу нацбезпеці України.

Голова правління Центру з прав людини Zmina Тетяна Печончик у відповідь на депутатські ініціативи запропонувала карати нардепів за порушення прав людини.

«…Ця ж компашка зареєструвала проєкт закону, у якому дається визначення поняттям «гомосексуалізм» та «трансгендеризм» (№6325) і законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо недопущення витрачання бюджетних коштів на «пропаганду» цих явищ (№6326). В принципі з цими все зрозуміло. Один із компанії – Георгій Мазурашу – вже не вперше вносить подібні... ммм... ініціативи. Я зі свого боку пропоную алаверди: встановити відповідальність для нардепів за пропаганду відхилень від закріпленого у Конституції України курсу на ЄС. І карати обов'язковим читанням Конвенції з прав людини, рішень ЄСПЛ, Конституції», – написала Печончик у Facebook.

Як повідомлялося, Європейський парламент прийняв резолюцію про права ЛГБТКІ+, у якій наголосив, що одностатеві шлюби або зареєстровані партнерства мають однаково визнаватися у всіх країнах-членах ЄС.

До слова, почесний патріарх Філарета виграв суд за позовом активістів ЛГБТ.

Раніше активісти ЛГБТ подали на почесного патріарха Філарета позов до суду через слова про покарання за одностатеві шлюби.

Зазначимо, президент США Джо Байден видав указ про визнання червня місяцем гордості й наголосив на необхідності боротьби за права ЛГБТ-спільноти.

Цікаво, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заснував посаду спеціального представника з питань прав ЛГБТ.