Українці почали краще ставитись до ЛГБТ – опитування

Однак при цьому 38 відсотків українських громадян негативно ставляться до ЛГБТ

Дослідження показало, що українці стали краще ставитись до ЛГБТ-спільноти

Київський міжнародний інститут соціології у 2022 році провів опитування щодо ставлення українців до представників ЛГБТ-спільноти. Правозахисний ЛГБТ-центр «Наш світ» порівняв його результати з підсумками аналогічного опитування, зробленого в 2016 році.

Результати опитувань 2016 і 2022 років настільки відмінні, а зміни настільки однозначні, що пояснити їх статистичною похибкою просто неможливо. Українці продемонстрували загальносвітову тенденцію до все більшого прийняття своїх ЛГБТ співгромадян. За шість років, що минули з попереднього опитування, кількість дружніх до ЛГБТ відповідей виросла у два-п’ять разів

Отже, в українському суспільстві за шість останніх років у півтора рази скоротилася кількість тих, хто взагалі негативно ставиться до ЛГБТ (з 60,4% до 38,2%), вчетверо зросла кількість тих, хто ставиться до ЛГБТ позитивно (з 3,3% до 12,8%), і у півтора рази – тих, хто ставиться до них байдуже (з 30,7% до 44,8%).

Найбільш толерантно до ЛГБТ ставиться молодь у віці 18-29 років. Істотної різниці по регіонах України у цьому питанні виявлено не було

Серед представників різних професій найбільш толерантні до ЛГБТ студенти та учні, а також військові та поліцейські. Найбільш нетерпимі пенсіонери.

У порівнянні з 2016 роком, удвічі зросла частка тих українців, які підтримують повну рівноправність людей різної сексуальної орієнтації (з 33,4% до 63,7%).

Майже вдвічі поменшало тих, хто вважає, що права ЛГБТ людей мають бути обмежені (з 45,2% до 25,9%).

Проте більшість українців все ще не підтримують одностатеві шлюби. За них висловилися лише 23,6% (у 2016-му таких було 4,8%). 27,1% – байдуже ставляться до цього питання та 41,9% – проти.

Дві третини опитаних позитивно ставляться до участі ЛГБТ у захисті України від російської агресії. 11,4% негативно ставляться до таких людей, а 15,3% – байдуже.

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