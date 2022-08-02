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Усі люди є вільними: президент відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів

Сьогодні, 21:15 glavcom.ua
Усі люди є вільними: президент відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів
Уряд напрацював варіанти рішень стосовно легалізації одностатевиш шлюбів
фото: rbc.ua

Петицію подали на сайті президента України ще 3 червня

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій пропонується легалізувати в Україні одностатеві шлюби. Петиція набрала 28592 голосів. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. У сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється у тому числі через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для усіх громадян. Кожен громадянин є невіддільною частиною громадянського суспільства, на нього поширюються усі права і свободи, закріплені в Конституції України. Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (стаття 21 Конституції України)», – зауважив президент України.

Як зазначається, Сімейним кодексом України визначено, що сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. За Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка (стаття 51). 

Також він наголосив, що в умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157 Конституції України). Водночас Уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав і свобод людини. Відповідно до статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

«Ураховуючи зазначене, я звернувся до Прем’єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання та проінформувати про відповідні результати», – підсумував Зеленський. 

Нагадаємо, петиція №22/144562-еп про легалізацію одностатевих шлюбів, яку подали на сайті президента України Володимира Зеленського 3 червня, за місяць набрала понад 18 тис. голосів.

Варто зауважити, що опитування Київського міжнародного інституту соціології у 2022 році показало, що українці почали краще ставитись до ЛГБТ.

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Теги: ЛГБТ Володимир Зеленський петиція одностатеві шлюби

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