Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль визнав, що росіяни дуже хочуть їздити у «ненависну Гейропу»  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кремль визнав, що росіяни дуже хочуть їздити у «ненависну Гейропу»  
Якщо слухати роспропаганду, то в РФ жити найкраще в світі. Нащо їм тоді візи? 
фото з відкритих джерел

Москва істерично відреагувала на можливу заборону шенгенських віз 

Рупор Кремля, речник президента РФ Дмитро Пєсков Пєсков прокоментував можливу заборону шенгенських віз для росіян. Він заявив, що у разі введення країнами Євросоюзу єдиної заборони на видачу росіянам шенгенських віз «Росія дасть відповідь, яка найкраще відповідатиме її інтересам та захистить інтереси своїх громадян». Про пишуть російські ЗМІ.  

«Ми знаємо, що існують різні точки зору серед європейців щодо цього. Але дуже уважно спостерігатимемо. Це дуже серйозні рішення, які можуть бути спрямовані безпосередньо проти наших громадян», – наголосив він.  

Також представник Кремля назвав «ірраціональністю, що межує з божевіллям», обговорення в ЄС цього питання.  

Нагадаємо, що незабаром глави МЗС 27 країн Євросоюзу на неформальному засіданні у Празі мають обговорити можливе запровадження заборони на видачу туристичних віз громадянам РФ.  

Цікаво, що російська пропаганда десятками років насаджувала росіянам негативне ставлення до Європи та країн Заходу, розповідаючи, що, як там погано жити. Але постала питання про можливу заборону їздити в «ненависну Гейропу», у влади країни-терористки почалась істерика. Загарбники традиційно звинуватили світ у несправедливості.

Як відомо, країни, включаючи Чехію і Польщу, припинили видачу віз російським туристам незабаром після того, як російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну. З того часу країни вимагають від Брюсселя ввести повну заборону, повторюючи заклик президента України Володимира Зеленського.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС виступає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.

Уряд Данії також виступає за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Проте вважає за краще зробити це разом із усіма країнами ЄС.

Також у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам

Читайте також:

Теги: ЄС ЗМІ МЗС візи росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський анонсував важливі візити партнерів
Зеленський анонсував важливі візити партнерів
28 серпня, 23:30
Росіянам заборонять в'їзд у Євросоюз
ЄС визначив, коли росіянам перестануть видавати туристичні візи
28 серпня, 15:36
Питання заборони видачі віз росіянам повинен розглядати міністр внутрішніх справ
Британія відреагувала на пропозицію не видавати візи росіянам
24 серпня, 15:05

Політика

Сірий та сумний. Новий вихід Путіна на публіку насторожив росіян
Сірий та сумний. Новий вихід Путіна на публіку насторожив росіян
Кремль визнав, що росіяни дуже хочуть їздити у «ненависну Гейропу»  
Кремль визнав, що росіяни дуже хочуть їздити у «ненависну Гейропу»  
Ексгенерал СБУ може отримати притулок у РФ
Ексгенерал СБУ може отримати притулок у РФ
США відреагували на указ Путіна збільшити чисельність армії
США відреагували на указ Путіна збільшити чисельність армії
Україна вручила ноту послу Туреччини: подробиці скандалу
Україна вручила ноту послу Туреччини: подробиці скандалу
Уроки Кримської війни: американський історик пояснив, чому армія Путіна приречена
Уроки Кримської війни: американський історик пояснив, чому армія Путіна приречена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців
142K
Скільки триватиме війна в Україні. До чого готуються США?
68K
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
44K
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
35K
Уроки Кримської війни: американський історик пояснив, чому армія Путіна приречена
34K
Рашисти вдарили по Інгульському мосту в Миколаєві (відео)

Новини

Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Сьогодні, 14:09
Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Сьогодні, 13:27
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
Сьогодні, 13:12
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно
Сьогодні, 12:21
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Сьогодні, 11:52
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
Сьогодні, 10:55

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту