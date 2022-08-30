Кремль визнав, що росіяни дуже хочуть їздити у «ненависну Гейропу»  

Якщо слухати роспропаганду, то в РФ жити найкраще в світі. Нащо їм тоді візи?

Москва істерично відреагувала на можливу заборону шенгенських віз

Рупор Кремля, речник президента РФ Дмитро Пєсков Пєсков прокоментував можливу заборону шенгенських віз для росіян. Він заявив, що у разі введення країнами Євросоюзу єдиної заборони на видачу росіянам шенгенських віз «Росія дасть відповідь, яка найкраще відповідатиме її інтересам та захистить інтереси своїх громадян». Про пишуть російські ЗМІ.

«Ми знаємо, що існують різні точки зору серед європейців щодо цього. Але дуже уважно спостерігатимемо. Це дуже серйозні рішення, які можуть бути спрямовані безпосередньо проти наших громадян», – наголосив він.

Також представник Кремля назвав «ірраціональністю, що межує з божевіллям», обговорення в ЄС цього питання.

Нагадаємо, що незабаром глави МЗС 27 країн Євросоюзу на неформальному засіданні у Празі мають обговорити можливе запровадження заборони на видачу туристичних віз громадянам РФ.

Цікаво, що російська пропаганда десятками років насаджувала росіянам негативне ставлення до Європи та країн Заходу, розповідаючи, що, як там погано жити. Але постала питання про можливу заборону їздити в «ненависну Гейропу», у влади країни-терористки почалась істерика. Загарбники традиційно звинуватили світ у несправедливості.

Як відомо, країни, включаючи Чехію і Польщу, припинили видачу віз російським туристам незабаром після того, як російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну. З того часу країни вимагають від Брюсселя ввести повну заборону, повторюючи заклик президента України Володимира Зеленського.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС виступає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.

Уряд Данії також виступає за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Проте вважає за краще зробити це разом із усіма країнами ЄС.

Також у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам.