Павло Букін спростував інформацію про купівлю «Укроборонпромом» запчастин в Російській Федерації



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Павло Букін заявив, що дані, оприлюднені в програмі «Наші гроші», є фейком та маніпуляцією

«Ми не купували запчастини у РФ, ми купували їх в Україні», - заявив керівник «Укроборонпрому»

Керівник ДП «Укроборонпром» Павло Букін спростував інформацію, що українські оборонні підприємства здійснювали закупівлі військових комплектуючих у Російської Федерації. Про це він заявив ефірі програми «Ехо України».

«Ми не купували їх (запчастини) у Російської Федерації, ми купували їх в Україні», - заявив керівник «Укроборонпрому», додавши, що з першого дня призначення на посаду він ставив питання щодо залежності від російських комплектуючих й що на сьогодні «70% залежності вже подолано».

«У нас були постачання запчастин походження з Російської Федерації. Це було потрібно й інколи виправдано навіть сьогодні... Нам потрібно все менше й менше, залишились найкритичніші речі – це авіація», - заявив Букін.

На запитання щодо фактів поставки неякісних запчастин, що було оприлюднено у програмі «Наші гроші», Павло Букін категорично спростував можливість неналежної якості. «Інформацію про неналежну якість запчастин я категорично спростовую, це неможливо, у нас в армії досить ефективний механізм контролю якості. Контроль якості надвисокий», - заявив посадовець.

Також Павло Букін заявив, що дані, оприлюднені в програмі «Наші гроші», є фейком та маніпуляцією. «Ці звинувачення не відповідають дійсності, вони є маніпуляцією даними невідомого походження, свою ж причетність до цього я навіть не буду коментувати – це повний фейк… Мета цього всього – досягнути резонансу у суспільстві».

Нагадаємо, 25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування, в якому розповіли, що керівництво «Укроборонпрому» було безпосереднім учасником мільйонних схем із контрабанди та зловживань в оборонному комплексі.

27 лютого стало відомо, що директор ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова» Олексій Бабіч та директор ДП «Ізюмський приладобудівний завод» Сергій Філоненко рішенням керівника «Укроборонпрому» Павла Букіна «для забезпечення розслідування правоохоронними органами» були відсторонені від посад.