  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    ПЦУ закликала Філарета «припинити підрив єдності церкви»

    • Розсилка
    <div class="alt">Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній&nbsp;</div> <div class="copy"></div> - ПЦУ закликала Філарета «припинити підрив єдності церкви»
    Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній 

    На засіданні священного синоду ПЦУ 24 червня будуть ухвалені рішення, «пов’язані з подіями, що відбулися»

    Православна церква України називає нікчемними рішення зборів, які почесний патріарх ПЦУ Філарет провів 20 червня і закликає його «припинити підрив єдності церкви і українського народу».

    Про це йдеться в заяві ПЦУ, яку цитує «Українська правда».

    «Інформуємо, що скликання та проведення одним єпархіальним архієреєм зборів з метою виокремити з ПЦУ якусь нову структуру, привласнивши їй назву патріархату та затвердивши своє керівництво в ній, є грубим порушенням 34 Апостольского правила», – говориться в документі.

    «Такі збори в жодному разі не можуть бути визнані помісним собором, а їхні рішення є від початку нікчемними та не підлягають виконанню», – наголосили у ПЦУ.

    «Ми закликаємо почесного патріарха Філарета і осіб, які брали участь у зборах, усвідомити всі згубні наслідки такого вчинку та припинити підрив єдності церкви і українського народу», – йдеться у документі.

    Окремо наголошується, що тим кандидатам у єпископи, які захочуть висвятитись у Філарета зараз, потім категорично відмовлятимуть у прийнятті до єпископату ПЦУ.

    Повідомляється, що на найближчому засіданні священного синоду ПЦУ 24 червня будуть ухвалені рішення, «пов’язані з подіями, що відбулися».

    Нагадаємо, так званий «помісний собор» УПЦ Київського патріархату постановив відновити існування ліквідованої церкви і відмовився від Томосу.

    Як повідомлялось, 20 червня у Володимирському соборі в Києві пройшло зібрання (Філарет називає це «помісним собором») частини ієрархів, священників та мирян УПЦ Київського патріархату. На нього прибули всього кілька ієрархів з понад 40, які раніше належали до УПЦ КП.

    Читайте також
    Філарет церква Російська православна церква в Україні Українська православна церква православна церква томос Епіфаній
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ