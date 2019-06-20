ПЦУ закликала Філарета «припинити підрив єдності церкви»



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Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній

На засіданні священного синоду ПЦУ 24 червня будуть ухвалені рішення, «пов’язані з подіями, що відбулися»

Православна церква України називає нікчемними рішення зборів, які почесний патріарх ПЦУ Філарет провів 20 червня і закликає його «припинити підрив єдності церкви і українського народу».

Про це йдеться в заяві ПЦУ, яку цитує «Українська правда».

«Інформуємо, що скликання та проведення одним єпархіальним архієреєм зборів з метою виокремити з ПЦУ якусь нову структуру, привласнивши їй назву патріархату та затвердивши своє керівництво в ній, є грубим порушенням 34 Апостольского правила», – говориться в документі.

«Такі збори в жодному разі не можуть бути визнані помісним собором, а їхні рішення є від початку нікчемними та не підлягають виконанню», – наголосили у ПЦУ.

«Ми закликаємо почесного патріарха Філарета і осіб, які брали участь у зборах, усвідомити всі згубні наслідки такого вчинку та припинити підрив єдності церкви і українського народу», – йдеться у документі.

Окремо наголошується, що тим кандидатам у єпископи, які захочуть висвятитись у Філарета зараз, потім категорично відмовлятимуть у прийнятті до єпископату ПЦУ.

Повідомляється, що на найближчому засіданні священного синоду ПЦУ 24 червня будуть ухвалені рішення, «пов’язані з подіями, що відбулися».

Нагадаємо, так званий «помісний собор» УПЦ Київського патріархату постановив відновити існування ліквідованої церкви і відмовився від Томосу.

Як повідомлялось, 20 червня у Володимирському соборі в Києві пройшло зібрання (Філарет називає це «помісним собором») частини ієрархів, священників та мирян УПЦ Київського патріархату. На нього прибули всього кілька ієрархів з понад 40, які раніше належали до УПЦ КП.