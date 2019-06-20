Хто прийшов на «помісний собор» Філарета



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На собор запросили 40 ієрархів, але всередині в основному прихожани Фото: BBC News Україна

На «помісний собор» УПЦ КП прибули всього кілька єпископів з понад 40, які до неї раніше належали

У Києві у Володимирському соборі розпочалось зібрання (Філарет називає це «помісним собором») частини ієрархів, священників та мирян УПЦ Київського патріархату,

Як повідомляє BBC News Україна, у Володимирський собор прибули всього кілька єпископів з понад 40, які раніше належали до УПЦ КП.

Так, з Росії туди приїхали митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро (Москальов). Відповідно до списку учасників собору, на нього має приїхати і єпископ Фалештський і Східно-Молдовський Філарет (Теодор Панку).

У РФ та Молдові існують декілька православних парафій, які належали до УПЦ КП, ними керують саме ці ієрархи.

Серед запрошених - настоятелі деяких монастирів: Свято-Феодосіївського архімандрит Макарій (Папіш), Свято-Миколаївського (у Богуславі) архімандрит Арсеній (Пожарний), насельник Свято-Феодосіївського монастиря архімандрит Андрій (Маруцак), протоієреї Леонтій Никитенко, Роман Загурський (США), Володимир Чайка (Німеччина) та диякон Василій Дідух.

Як повідомляв «Главком», раніше Почесний патріарх Православної церкви України Філарет розіслав запрошення на «Собор Української православної церкви Київського патріархату». На Соборі він збирається офіційно не визнати автокефалію Української православної церкви.

Так званому «Собору» передував «Форум української інтелігенції «За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!», організований Філаретом, який спричинив скандал у Київській православній богословській академії. Напередодні керівництво цього вищого навчального закладу відрахувало двох студентів. Як пояснюється в наказі про відрахування: «за участь у заходах, що ставлять за мету спричинити розкол єдиної Помісної православної церкви України». Відрахований студент Антон Павленко в інтерв’ю «Главкому» назвав своє відрахування незаконним, пославшись на те, що погляди людини не можуть бути підставою для такого рішення.

Між тим, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав вірян та духовенство не брати участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної церкви.

Нагадаємо, на початку червня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

Така заява Вселенського патріарха була спричинена конфліктом між ієрархами новостроверної Української православної церкви. Почесний патріарх Філарет вважає, що в Україні досі існує УПЦ Київського патріархату. Митрополит Епіфаній це заперечує, посилаючись на рішення самого Філарета, який 15 грудня підписав постанову «помісного Собору УПЦ КП», яка передбачала фактичну ліквідацію УПЦ КП.