Петиція до Зеленського щодо обігу зброї набрала необхідні 25 тис. голосів



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У петиції сказано, що зараз порядок обігу цивільної зброї встановлений не законом

У зверненні Зеленського закликали забезпечити гарантоване Конституцією невід'ємне право громадян на захист власного життя, в тому числі із застосуванням зброї самозахисту

Електронна петиція до президента України Володимира Зеленського щодо врегулювання обігу зброї серед населення набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

У зверненні Зеленського закликали забезпечити гарантоване Конституцією України невід'ємне право громадян на захист власного життя, здоров'я, майна і життя і здоров'я інших людей, в тому числі із застосуванням зброї самозахисту, а також ініціювати серед першочергових розгляд у парламенті законопроекту про регулювання обігу зброї серед цивільного населення.

У петиції сказано, що зараз порядок обігу цивільної зброї в Україні встановлено не законом, а підзаконними актами.

Автор вважає, що відсутність належного правового регулювання та єдиних для всіх правил володіння і використання цивільної зброї позбавляє саме законослухняних громадян дієвого засобу захисту свого життя і здоров'я від злочинних посягань, в той час як злочинці мають необмежений доступ до будь-якої зброї.

Автор петиції - глава Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

До слова, на сайті президента з’явилася петиція з проханням зробити долар США валютою України.