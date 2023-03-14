Підприємець постачав переселенцям неякісні консерви: правоохоронці повідомили деталі

Технічні характеристики тушкованої консерви не відповідали вимогам ДСТУ

Керівник підприємства з Кіровоградщини підозрюється в постачанні неякісних консервів в гуманітарці для переселенців на 13,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, підозрюваний у травні 2022 року в рамках державної закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання поставив товар неналежної якості на 13,7 млн грн.

«Йде про постачання 26 тис. банок консерви яловичої, яка використовувалась при формуванні гуманітарних пакунків, призначених для регіонів, де тривають бойові дії», – зазначається в повідомленні.

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Як виявилося, технічні характеристики тушкованої консерви не відповідали вимогам ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику підприємства у привласненні коштів в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 КК України).

Як повідомлялося, у польському місті Радлув було підпалено автомобілі швидкої допомоги, які мали поїхати до українських прифронтових госпіталів на Харківщині та Сумщині.