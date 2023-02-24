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В ОБСЄ вимагають покарати РФ за порушення гуманітарного права

Людмила Яцюк
glavcom.ua
В ОБСЄ вимагають покарати РФ за порушення гуманітарного права
фото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance

Організація проводить моніторинг злочинів російських військових з 24 лютого 2022 року

Винні у порушеннях прав людини та гуманітарного права під час війни Росії в Україні мають бути притягнуті до відповідальності. Про це йдеться у заяві Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), оприлюдненій у п'ятницю, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Наслідки конфлікту, що почався рік тому, будуть відчуватися народом України протягом багатьох поколінь. Ми зобов'язані, насамперед перед жертвами, продовжувати документувати порушення прав людини, що відбуваються, і забезпечувати підтримку як під час війни, так і після неї. Порушення прав людинин еобхідно припинити, а винних притягнути до відповідальності», – підкреслив голова бюро Маттео Мекаччі.

Бюро проводить моніторинг злочинів з 24 лютого 2022 року, воно вже опитало приблизно 140 постраждалих та свідків в Україні та за її межами. В організації заявляють про наявність «переконливих доказів того, що ведення бойових дій РФ характеризується загальною зневагою до основних принципів, встановлених міжнародним гуманітарним правом».

Два звіти, опубліковані БДІПЛ, містять докладну інформацію про «навмисні напади на мирних жителів, використання зброї невибіркової дії, умисні вбивства та масові страти, насильницькі зникнення та тортури».

У бюро наголошують, що демократичні інститути та громадянське суспільство України також потребують підтримки.

До слова, на засіданні Скандал на засіданні ОБСЄ: латвійський депутат послав делегацію РФ нах*й.

Крім того, Україна бойкотувала Парламентську Асамблею ОБСЄ. Україна проводить паралельну Асамблею і зустрічається з усіма делегаціями в приміщенні представництва України при ОБСЄ.

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Теги: війна росія окупація злочин ОБСЄ

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