В ОБСЄ вимагають покарати РФ за порушення гуманітарного права

Організація проводить моніторинг злочинів російських військових з 24 лютого 2022 року

Винні у порушеннях прав людини та гуманітарного права під час війни Росії в Україні мають бути притягнуті до відповідальності. Про це йдеться у заяві Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), оприлюдненій у п'ятницю, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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«Наслідки конфлікту, що почався рік тому, будуть відчуватися народом України протягом багатьох поколінь. Ми зобов'язані, насамперед перед жертвами, продовжувати документувати порушення прав людини, що відбуваються, і забезпечувати підтримку як під час війни, так і після неї. Порушення прав людинин еобхідно припинити, а винних притягнути до відповідальності», – підкреслив голова бюро Маттео Мекаччі.

Бюро проводить моніторинг злочинів з 24 лютого 2022 року, воно вже опитало приблизно 140 постраждалих та свідків в Україні та за її межами. В організації заявляють про наявність «переконливих доказів того, що ведення бойових дій РФ характеризується загальною зневагою до основних принципів, встановлених міжнародним гуманітарним правом».

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Два звіти, опубліковані БДІПЛ, містять докладну інформацію про «навмисні напади на мирних жителів, використання зброї невибіркової дії, умисні вбивства та масові страти, насильницькі зникнення та тортури».

У бюро наголошують, що демократичні інститути та громадянське суспільство України також потребують підтримки.

До слова, на засіданні Скандал на засіданні ОБСЄ: латвійський депутат послав делегацію РФ нах*й.

Крім того, Україна бойкотувала Парламентську Асамблею ОБСЄ. Україна проводить паралельну Асамблею і зустрічається з усіма делегаціями в приміщенні представництва України при ОБСЄ.