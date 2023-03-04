Саудівська Аравія передала Україні два літаки гуманітарної допомоги

Вантаж включає в себе матеріали для будівництва житла, електрогенератори та медичні препарати

Саудівська Аравія відправила до Польщі два літаки зі 168 тоннами допомоги для українського народу. Її надав Центр гуманітарної допомоги короля Саудівської Аравії Салмана. Про це повідомляє Anadolu Agency.

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«Сьогодні вранці два саудівські літаки вирушили з міжнародного аеропорту імені короля Халіда в столиці Ер-Ріяді до польського аеропорту Зусов, що розташований недалеко від кордону з Україною. Два літаки везуть 168 тонн саудівської допомоги українському народу», – йдеться в повідомленні.

Вантаж включає в себе матеріали для будівництва житла, електрогенератори та медичні препарати, які будуть доставлені через польський кордон в Україну.

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Нагадаємо, Україну вперше за 30 років відвідав міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд. Вітаючи представника уряду Саудівської Аравії в Києві, глава Української держави відзначив, що це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

У рамках цього візиту в Офісі президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гуманітарної допомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн.