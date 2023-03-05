У Польщі зловмисник спалив карети швидкої, призначені для українських госпіталів
Один із автомобілів згорів повністю, інший серйозно пошкоджений
У польському місті Радлув було підпалено автомобілі швидкої допомоги, які мали поїхати до українських прифронтових госпіталів на Харківщині та Сумщині. Про це повідомив телеканал TVN24.
Інцидент стався приблизно о 23:00 2 березня біля будівлі міської адміністрації Радлува. Один із автомобілів згорів повністю, інший серйозно пошкоджений. Крім того, вогнем також пошкоджені дві автівки, які стояли поруч із каретами швидкої допомоги і які також мали відправитися до України.
Поліція вже затримала підозрюваного у підпалі завдяки записам камер відеоспостереження. Як встановлено, це місцевий житель, який у 2019 році вже притягувався до відповідальності за подібний злочин.
Нагадаємо, що американський мільярдер українського походження Білл Екман пожертвував 3,3 млн доларів на купівлю спеціалізованих машин швидкої допомоги для України.
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