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    Суспільство

    Погода на завтра: на території всієї України очікуються дощі

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    У Києві синоптики також прогнозують дощ - Погода на завтра: на території всієї України очікуються дощі
    У Києві синоптики також прогнозують дощ

    У Києві температура повітря підвищиться до 12-14 градусів тепла

    В Україні у понеділок, 1 червня, по всій країні буде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр

    На півночі країни вдень температура повітря підвищиться до 15-17 градусів тепла, а вночі до 9-11. На заході і в центрі вдень 14-16 градусів тепла, а вночі 8-11 градусів. На сході і півдні вдень очікується 20-22 градуса тепла, а вночі 10-12.

    У Києві синоптики також прогнозують дощ. Температура повітря вдень підвищиться до 12-14 градусів, а вночі до 9-11.

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    Сьогодні, 31 травня у Карпатах на найвищому гірськолижному курорті Драгобрат, що розташований у Закарпатській області, падав сніг.

    Нагадаємо, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо сто відсотків буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів. 

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