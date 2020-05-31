Карпати продовжує засипати снігом (відео)



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Драгобрат засипає снігом

На Драгобраті сипле дощі зі снігом

У Карпатах на найвищому гірськолижному курорті Драгобрат, що розташований у Закарпатській області, падає сніг.

Відповідне відео, на якому місцевість вкрита снігом, оприлюднили користувачі у соцмережі.

«Завтра літо, а Драгобрат продовжує засипати снігом. Сипле дощі зі снігом. Зима не хоче відступати. Дуже холодно, сильний вітер», – йдеться у дописі.

Полонина Драгобрат – найвищий гірськолижний курорт Українських Карпат. Драгобрат ще називають «Карпатська Сибір», так як сніг може лежати з листопада до травня, що є ідеальним місцем відпочинку як для екстремалів так і для початківців.

Нагадаємо, у неділю, 31 травня, по всій території України дощитиме, температура вдень становитиме 14-19°, на Півдні та Сході повітря прогріється до 24°.

У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вдень у столиці випаде невеликий дощ, температура вночі 10-12°, вдень 16-18°.