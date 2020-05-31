  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Карпати продовжує засипати снігом (відео)

    • Розсилка
    Драгобрат засипає снігом - Карпати продовжує засипати снігом (відео)
    Драгобрат засипає снігом

    На Драгобраті сипле дощі зі снігом

    У Карпатах на найвищому гірськолижному  курорті Драгобрат, що розташований у Закарпатській області, падає сніг.

    Відповідне відео, на якому місцевість вкрита снігом,  оприлюднили користувачі у соцмережі.

    «Завтра літо, а  Драгобрат продовжує засипати снігом. Сипле дощі зі снігом. Зима не хоче відступати. Дуже холодно, сильний вітер», –  йдеться у дописі.

    Полонина Драгобрат – найвищий гірськолижний курорт Українських Карпат. Драгобрат ще називають «Карпатська Сибір», так як сніг може лежати з листопада до травня, що є ідеальним місцем відпочинку як для екстремалів так і для початківців.

    Нагадаємо, у неділю, 31 травня, по всій території України дощитиме, температура вдень становитиме 14-19°, на Півдні та Сході повітря прогріється до 24°.

    У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вдень у столиці випаде невеликий дощ, температура вночі 10-12°, вдень 16-18°.

    прогноз погоди Закарпаття снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ