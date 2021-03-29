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    Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 29 березня

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    У понеділок, 29 березня, в Україні очікується дощ - Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 29 березня
    У понеділок, 29 березня, в Україні очікується дощ

    Похолодання буде нетривалим

    29 березня в Україні похолодає, більшу частину країни накриють дощі.

    Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

    Атмосферний фронт вже прийшов в Україну, і він приніс в західні області відчутне похолодання: дощ і навіть місцями мокрий сніг.

    «І він переміщається в східному напрямку, тому сьогодні опади очікуються в більшості областей України, крім сходу, куди він ще не дійде, і заходу, звідкіля він вже піде», – розповіла вона.

    Температура повітря, за її словами, трохи знизиться, але в більшості областей буде досить комфортно.

    «У Києві завтра збережеться ймовірність дощу і трохи посвіжішає», – додала Наталка Діденко.

    Втім, як зазначає синоптик, похолодання буде нетривалим.

    «Першого квітня температура повітря просто підскочить до 17-18 градусів тепла», – прогнозує вона.

    Прогноз погоди в Україні на 29 березня

    Прогноз погоди в Україні на 29 березня

    Укргідрометцентр повідомляє, що у понеділок, 29 березня, в Україні очікується дощ, вночі з мокрим снігом, в західній частині, вдень і у більшості північних областей без опадів.

    Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла, у південних областях місцями до 15°.

    В Карпатах без опадів, температура вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Facebook повітря вітер дощ Наталка Діденко
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