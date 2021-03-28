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    В Україну йде справжня весна: прогноз погоди на 28 березня

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    Справжня весна прийде в Україну після 28 березня - В Україну йде справжня весна: прогноз погоди на 28 березня
    Справжня весна прийде в Україну після 28 березня

    Погода в Україні 28 березня буде теплою і дощовою

    Погода в Україні 28 березня, в неділю, буде такою ж теплою, але місцями пройдуть опади. Стовпчики термометрів сягатимуть днем відміток близько +10... +15 градусів.

    Такий прогноз опублікувала синоптик Наталя Діденко та Український гідрометцентр.

    При цьому на заході, півночі та в деяких південних регіонах очікуються дощі.

    «Сьогодні всюди буде тепло, +10... +15 градусів. Але холодний атмосферний фронт принесе зниження температури в західну частину України, до + 6... + 9 градусів. Дощі пройдуть на Заході, Півночі, Вінницькій та Одеській областях, на решті території переважно сухо», – повідомила Діденко в Facebook.

    Також Діденко спрогнозувала погоду для жителів столиці. За її даними, в Києві у вечірній час будуть можливі опади.

    «28 березня у столиці до +13 градусів, тепло) На початку тижня трохи похолодає, але ненадовго))», – додала експерт.

    В Українському гідрометцентрі зазначають, що опади сконцентруються переважно в західних, північних і центральних регіонах. Там же очікуються і мінімальні показники тепла – від +7 до +11 градусів.

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    При цьому рівень тепла в середньому по країні буде доходити до +10... +12 градусів. До +15 градусів очікується лише на півдні України. Вночі термометри не опустяться нижче +2... +4 градусів. Проте незначні заморозки очікуються на сході з мінімальними показниками до -1 градуса в темний час доби.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр весна
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