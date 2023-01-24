Похолодання та ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня

У вівторок, 24 січня, в Україні буде хмарно

Погода буде хмарною з проясненнями

Вівторок, 24 січня, в Україні буде сухим, а вночі у деяких область і морозним. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Так, за прогнозами синоптиків, 24 січня в країні опади не очікуються, в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у північно-східних та східних областях місцями 7-10° морозу, на крайньому заході країни 0-2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та в Криму 5-9° тепла.

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У Києві 24 січня буде сухо. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вівторок в Україні переважатиме антициклонічний топ погоди, тому можна не сподіватися на суттєві опади. Однак у деяких районах з’явиться ожеледиця на дорогах через те, що вночі температура повітря коливатиметься між нулем і слабкими морозами.

«24-го січня в Україні опадів не прогнозують, і, якщо знову не сяде капосний туман, можуть навіть бути сонячні прояснення. Вітер вгомонився, буде східного та північно-східного напрямку, невеликий, хіба що на південному сході, в Приазов'ї, ще рвучкий», – повідомила Діденко.

До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.

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