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Гендиректор Yasno спрогнозував, коли Київ може довернутись до стабілізаційних графіків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гендиректор Yasno спрогнозував, коли Київ може довернутись до стабілізаційних графіків
У Києва недостатньо електроенергії, щоб перейти від аварійних відключень на планов
фото ілюстративне

Після останньої ракетної атаки пошкоджено дев’ять блоків ТЕС

Як тільки ліміти від «Укренерго» стануть більшими, Київ зможе повернутися до стабілізаційних графіків відключення електроенергії. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

«Дефіцит залишається суттєвим. Київ сьогодні мав обмеження в 952 МВт. Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових, стабілізаційних. Графіки не діють. На завтра прогнозовані обмеження такі ж, як і сьогодні. Сказати, чи втримаємося ми у графіках завтра, поки важко», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Коваленко роз’яснив роль кожної ланки в енергетичній системі.

«Розділимо енергомережу на блоки. Перший блок – це те, про що я говорив учора – генерація. АЕС як основний виробник, ТЕС і ТЕЦ – як балансувальники, гідроелектростанції, якими теж намагаються балансувати, вітрові, сонячні станції - джерела, які постійно дають певні обсяги електроенергії. Зараз є нестача генерації і на АЕС, і на теплових станціях. Після останньої атаки пошкоджено дев’ять блоків ТЕС», – зазначає гендиректор.

Другий блок – це магістральні мережі, які адмініструє НЕК «Укренерго». Ці мережі мають пошкодження.

Третій блок – оператори систем розподілу в регіонах. Вони регулюють наше споживання, виконуючи ліміти, які встановлює Укренерго. Пошкоджена і їх мережева інфраструктура.

«Четвертий блок – постачальники, серед яких і Yasno. Ми, власне, закуповуємо електроенергію на ринку і передаємо її нашим клієнтам, створюємо сервіси для швидкої взаємодії», – додав Коваленко.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується.

Теги: Укренерго електроенергія Київ

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