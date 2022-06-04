Поліція затримала організаторів незаконного вивезення призовників за кордон

Фальшиву довідку про інвалідність можна було купити за 7 тисяч доларів

Чоловікам загрожує до дев’яти років позбавлення волі

На Закарпатті чоловіки призовного віку могли купити довідку про фіктивну «інвалідність», щоб ухилитися від армії. Відповідну схему викрила Національна поліція.

Довідку можна було купити за 7 тисяч доларів. Як бонус – ще й переправляли за кордон.

«Перекрили незаконний канал перетину кордону особами призовного віку оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі обласної поліції. Організував його мешканець Закарпатської області та залучив до оборудки двох львів’ян. Аби чоловіки призовного віку мали правові підстави виїхати за кордон, фігуранти надавали їм підроблені медичні документи про наявність у них інвалідності та онлайн супроводжували їх поїздку потягом», – йдеться в повідомленні.

3 червня поліцейські затримали ініціатора схеми в Мукачеві під час отримання 7100 доларів. А його спільників затримали у Львові співробітники управління стратегічних розслідувань Нацполіції.





У ході затримання правоохоронці вилучили в зловмисників копії документів тих осіб, яких імовірно планували переправляти за кордон, зокрема копії паспортів, свідоцтва про народження та Covid-сертифікати.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон може загрожувати до дев'яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що прикордонники затримали шістьох українців, які намагалися незаконно перетнути україно-молдовський державний кордон.