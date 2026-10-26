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Поліг у стрілецькому бою на Донеччині. Згадаймо Максима Кульчицького

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг у стрілецькому бою на Донеччині. Згадаймо Максима Кульчицького
Солдат Максим Кульчицький не дожив день до свого 27-річчя
колаж: glavcom.ua

Під час повномасштабного вторгнення Максим боронив Україну в лавах 12-ї бригади спеціального призначення «Азов»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Кульчицького.

Солдат Максим Кульчицький на псевдо Ксан поліг 12 жовтня 2025 року в стрілецькому бою поблизу села Яблунівка Краматорського району Донецької області. Йому було 26, він не дожив день до свого 27-річчя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Максим Кульчицький народився 13 жовтня 1998 року в Запоріжжі. Закінчив місцеву гімназію №47 і Запорізький металургійний фаховий коледж. Потім навчався в Запорізькому національному університеті. Отримав диплом магістра в галузі механічної інженерії. Працював на металургійному комбінаті «Запоріжсталь» майстром-механіком з ремонту металургійного обладнання. У вільний час любив читати, спілкуватися з друзями й подорожувати.

Під час повномасштабного вторгнення Максим боронив Україну в лавах 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Обіймав посаду номера обслуги 1-ї обслуги гармати 2-го гаубичного самохідного артилерійського взводу 2-ї гаубичної самохідної артилерійської батареї гаубичного самохідного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи.

Під час повномасштабного вторгнення Максим Кульчицький боронив Україну в лавах 12-ї бригади спеціального призначення «Азов»
Під час повномасштабного вторгнення Максим Кульчицький боронив Україну в лавах 12-ї бригади спеціального призначення «Азов»
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Дякую, синку, за твою відвагу, за те, що захищав нас! Твою посмішку пам’ятатиму завжди, навіки ти в моєму серці. Ти був для усіх рідних, близьких і друзів теплим вогником, що зігріває душу. Любимо і пам'ятаємо!» – написала мама захисника Тетяна Кульчицька.

Поховали Максима Кульчицького на Павло-Кічкаському кладовищі в Запоріжжі.

У нього залишилися дружина, батьки та брати.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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