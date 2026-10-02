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Лукашенко визнав Білорусь «співагресором» у війні та пообіцяв підтримку РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лукашенко визнав Білорусь «співагресором» у війні та пообіцяв підтримку РФ
Лукашенко також наголосив, що його оцінки окремих аспектів війни можуть відрізнятися від російських
фото: росЗМІ

Білоруський лідер заявив, що Мінськ має власне бачення окремих аспектів війни, але не відходитиме від спільного курсу з Москвою

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ продовжить спільний курс із Росією у війні проти України. Він також назвав себе та російського президента Володимира Путіна «співагресорами». Про це Лукашенко розповів під час зустрічі з главами делегацій, які беруть участь у засіданні Євразійської міжурядової ради в Мінську, передає «Главком».

«Два слова, щоб ви розуміли мою позицію щодо війни в Україні. Ми з Володимиром Володимировичем часто обговорюємо цю тему. Підходи у нас більш вивірені, тому що і він, і я знаємо, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Зрештою, ми ж співагресори з ним», – заявив Лукашенко.

За його словами, вони з Путіним іноді навіть жартома обговорюють, хто з них «більший агресор». Лукашенко водночас визнав, що має власне бачення окремих аспектів війни.

«Звичайно, у мене є якісь особливості в оцінці конфлікту в Україні. Я президенту Путіну відкрито про це сказав: у мене є своє розуміння окремих аспектів конфлікту в Україні, але ми завжди будемо прихильні до нашого спільного курсу», – сказав самопроголошений президент.

Лукашенко заявив, що Білорусь підтримуватиме Росію незалежно від власного розуміння окремих подій. За його словами, якщо російське керівництво ухвалить певне рішення, Мінськ буде його підтримувати.

«Якщо ви, керівництво Росії, ухвалите рішення, ми завжди будемо з вами, незважаючи на наші особливості розуміння того, що там відбувається. Ми ніколи не були зрадниками», – заявив самопроголошений президент.

Лукашенко також згадав свою позицію щодо підтримки Москви, яку він, за його словами, висловив ще на початку повномасштабної війни. Лукашенко заявив, що Мінськ «ніколи не дозволить стріляти в спину Росії» та продовжить дотримуватися цього підходу.

Політик додав, що Білорусь і Росія, на його думку, мають будувати спільний економічний та політичний простір. Лукашенко назвав це «єдиною вітчизною» від Бреста до Владивостока, де існують дві держави.

Білорусь є військово-політичним союзником Росії. Перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські війська використовували білоруську територію для підготовки та проведення операції проти України.

Варто нагадати, що на території Білорусі наразі не фіксується нарощування чи формування ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення в Україну. Водночас загроза з білоруського напрямку зберігається. 

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Теги: росія Білорусь Олександр Лукашенко війна

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